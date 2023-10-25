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فضيحة تلاحق نتنياهو.. جنود الاحتلال: نحن في الحرب ونجله على شواطيء ميامي

نتنياهو
نتنياهو
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سادت حالة من الغضب والتذمر بين صفوف جنود دولة الاحتلال، عقب ظهور نجل رئيس وزراء الاحتلال على شواطيء ميامي في الوقت الذي تعيش فيه دولة الاحتلال كابوسا غير مسبوق.اضافة اعلان

نجل نتنياهو على شواطيء ميامي:


وكان نجل رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو،  قد تعرض لانتقادات بسبب بقائه في مدينة ميامي الأميركية، أثناء عودة جنود الاحتياط إلى وطنهم للقتال ضد حماس.

وبحسب صحيفة "ذا تايمز" البريطانية، يقيم يائير نتنياهو البالغ من العمر 32 عاما في فلوريدا منذ شهر أبريل على الأقل.

يأتي هذا بالتزامن مع  استدعاء 360 ألف جندي احتياط لجيش الاحتلال، وهو عدد غير مسبوق، حيث عاد عدد منهم من إقامتهم بالخارج إلى الداخل الصهيوني.

الغريب أنه مع ذروة اشتعال النزاع في غزة، قرر يائير البقاء في ميامي، مما أثار غضب بعض عناصر جيش الاحتلال.

يذكر أن الخدمة العسكرية إلزامية لغالبية دولة الاحتلال عندما يبلغون 18 عاما، حيث يتعين على الرجال أن يخدموا 32 شهرا والنساء 24 شهرا.

ويمكن استدعاء معظمهم إلى وحدات الاحتياط حتى سن الأربعين، أو حتى أكبر، في حالة الطوارئ.

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