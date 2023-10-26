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المملكة ترحب باستئناف المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة

البرهان وحميدتي
أرشيفية
أ أ

أعلنت المملكة أنها ترحب باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة بتيسير من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.اضافة اعلان
وأوضح أن ذلك تأتي بالشراكة مع ممثل مشترك لكلٍ من الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية (إيقاد) اليوم الخميس 11 ربيع الآخر 1445 هـ الموافق 26 أكتوبر 2023م.

الالتزام بحماية المدنيين في السودان

 وفي هذا الإطار تحث المملكة القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع على استئناف ما تم الاتفاق عليه بينهما في إعلان جدة "الالتزام بحماية المدنيين في السودان" بتاريخ 11 مايو 2023م وعلى اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد الموقّع من الطرفين في مدينة جدة بتاريخ 20 مايو 2023م.

وقف الصراع لحقن الدماء ورفع المعاناة 

وتؤكد المملكة حرصها على وحدة الصف وأهمية تغليب الحكمة ووقف الصراع لحقن الدماء ورفع المعاناة عن الشعب السوداني، ودعماً لانتهاء هذه الأزمة وخروج السودان منها وصولاً إلى اتفاق سياسي يتحقق بموجبه الأمن والاستقرار والازدهار للسودان وشعبه الشقيق.

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