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صحيفة تواصل الالكترونية

مجلس الوزراء يعتمد الحساب الختامي للدولة للعام المالي السابق

خاد الحرمين الشريفين
مجلس الوزراء
أ أ
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اعتمد مجلس الوزراء في اجتماعه الذي عقد اليوم برئاسة خادم الحرمين الشريفين في الرياض، الحساب الختامي للدولة للسنة المالية للعام المالي السابق.اضافة اعلان
وقد اطّلع مجلس الوزراء في الجلسة على فحوى محادثات خادم الحرمين الشريفين، وصاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مع قادة عددٍ من الدول الشقيقة والصديقة خلال الأيام الماضية، وتتصل بالعلاقات بين المملكة وبلدانهم وسبل تعزيزها في مختلف المجالات.


الاتصالات الهاتفية لسمو ولي العهد

وتناول المجلس، مضامين الاتصالات الهاتفية التي جرت بين صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله -، وفخامة رئيس دولة فلسطين، وجلالة ملك المملكة الأردنية الهاشمية.
وفخامة رئيس جمهورية مصر العربية، وما اشتملت عليه من التأكيد على بذل المملكة مزيد من الجهود بالتواصل مع الأطراف الدولية والإقليمية كافة؛ لوقف التصعيد في غزة ومحيطها ومنع اتساعهِ في المنطقة.


الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني

والاستمرار في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وتحقيق آماله وطموحاته، وتحقيق السلام العادل والدائم.
وأوضح معالي وزير الإعلام سلمان بن يوسف الدوسري، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن مجلس الوزراء استعرض إثر ذلك، مجمل نتائج مشاركات المملكة في عددٍ من الاجتماعات الإقليمية والدولية.

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