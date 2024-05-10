عاجل.. غدًا نهاية التقدم بطلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

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تنتهي غدًا السبت المهلة التي منحتها وزارة التعليم، للتقدم بطلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الراغبين عبر "نظام نور".

وأعلنت الوزارة أمس، بدء استقبال الطلبات وحتى إغلاق النظام بنهاية يوم السبت، لدراسة الحالات التي تستدعي ظروفها "العدول".

للتقديم على الطلبات، من خلال الرابط (من هنا).





التقديم على النقل الداخلي للمعلمين



المفاضلة في عملية النقل



واستمر التقديم على النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر حساباتهم في برنامج "نور"، خلال الفترة ما بين 12/10/1445هـ إلى 16/10/1445هـ.ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الحركة من 1445/11/8هـ، على أن تكون مدة الاعتراض ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها.وستكون أولوية النقل على المرحلة وفق نوع ومرحلة المؤهل حسب قانون النقل في نظام نور.وتبدأ المفاضلة بتاريخ المباشرة بالشهر والسنة في التعليم مطروحًا منه أيام الغياب بدون عذر، ويُرصَد الغياب بنوعيه من تاريخ 26 محرم 1445هـ إلى 9/ 10/ 1445هـ.وعند التساوي في المفاضلة تكون المفاضلة وفق مجموع حساب الأوزان المعتمدة وهي: الغياب، والمعدل التراكمي، وعام التخرج، ودرجة الأداء الوظيفي للعام السابق.