الجمعة، 02 ذو القعدة 1445 ، 10 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. غدًا نهاية التقدم بطلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين عبر نظام نور

وزارة التعليم - صورة رسمية
وزارة التعليم
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


تنتهي غدًا السبت المهلة التي منحتها وزارة التعليم، للتقدم بطلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات الراغبين عبر "نظام نور".اضافة اعلان
وأعلنت الوزارة أمس، بدء استقبال الطلبات وحتى إغلاق النظام بنهاية يوم السبت، لدراسة الحالات التي تستدعي ظروفها "العدول".
للتقديم على الطلبات، من خلال الرابط (من هنا).

التقديم على النقل الداخلي للمعلمين

واستمر التقديم على النقل الداخلي للمعلمين والمعلمات عبر حساباتهم في برنامج "نور"، خلال الفترة ما بين 12/10/1445هـ إلى 16/10/1445هـ. 
ومن المقرر أن يتم إعلان نتيجة الحركة من 1445/11/8هـ، على أن تكون مدة الاعتراض ثلاثة أيام من تاريخ إعلانها.

المفاضلة في عملية النقل 

وستكون أولوية النقل على المرحلة وفق نوع ومرحلة المؤهل حسب قانون النقل في نظام نور.
وتبدأ المفاضلة بتاريخ المباشرة بالشهر والسنة في التعليم مطروحًا منه أيام الغياب بدون عذر، ويُرصَد الغياب بنوعيه من تاريخ 26 محرم 1445هـ إلى 9/ 10/ 1445هـ.
وعند التساوي في المفاضلة تكون المفاضلة وفق مجموع حساب الأوزان المعتمدة وهي: الغياب، والمعدل التراكمي، وعام التخرج، ودرجة الأداء الوظيفي للعام السابق.

اقرأ أيضا

عاجل.. الكشف عن مصادر أكبر عملية احتيال تستهدف المواطنين

عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية وسيول على 9 مناطق من بينها مكة والرياض اليوم

رد اعتباره أمام الجميع.. الأمير تركي بن طلال يوقف التنمر على الإعلامي سلمان عسكر

متحدث النقل يوضح الإجراء تجاه السائق إذا ألغى 5 طلبات (فيديو)

الجمعة 2 ذو القعدة .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة التعليم - صورة رسمية 1:54 م الخميس، 09 مايو 2024

"التعليم": استقبال طلبات العدول عن النقل الخارجي للمعلمين والمعلمات عبر نظام نور

تسجيل المستجدين في المدارس 12:41 م الثلاثاء، 30 أبريل 2024

الخميس القادم آخر موعد لتسجيل "المستجدين" في المدارس

وزارة التعليم 8:53 ص الأربعاء، 24 أبريل 2024

إغلاق باب التقديم على النقل الداخلي للمعلمين.. في هذا الموعد

وزير التعليم 8:56 ص الخميس، 18 أبريل 2024

وزير التعليم: لا لحجب نتائج الطلاب أو حجز شهاداتهم لعدم سداد الرسوم‎