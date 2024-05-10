الأمن البيئي: غرامة مالية كبيرة على صيد المها العربي والغزال الجبلي

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أعلنت القوات الخاصة للأمن البيئي عن فرض غرامة مالية كبيرة بحق من يقوم بصيد المها العربي والغزال الجبلي.

وتبلغ عقوبة صيد المها العربي 30 ألف ﷼.فيما تبلغ عقوبة صيد غزال الإدمي (الجبلي) 35 ألف ريال.



اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية بالمملكة



وتفرض اللائحة التنفيذية لصيد الكائنات الفطرية البرية بالمملكة، غرامات كبيرة على محاولات صيد بعض الأنواع من الحيوانات والإضرار ببعض النباتات والأشجار..وتشمل لائحة الغرامات: صيد الحيوانات المحظورة، والصيد دون ترخيص أو مخالفة أماكن وأوقات الصيد أو عرض وبيع الكائنات المصيدة دون ترخيص أو استخدام الأسلحة والأدوات المحظورة في الصيد.وتنص اللائحة على غرامة قدرها 10 آلاف ريال، لمن يقوم بالصيد دون ترخيص، و5 آلاف ريال للصيد في الأماكن المحظورة، و90 ألف ريال لصيد حيوان المها العربي، و400 ألف ريال لصيد النمر العربي.وتتنوع الغرامات التي وضعتها المملكة للحد من الجور على الحياة البرية وصولاً إلى 8 ملايين ريال لمخالفات الإتلاف والإضرار ببيض أو أعشاش أو موائل الكائنات الفطرية البرية.