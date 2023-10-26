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السويد تعلن عن طرد المتطرف العراقي "سلوان موميكا" حارق المصحف الشريف

المتطرف سلوان موميكا
سلوان موميكا
أ أ
قال تلفزيون (تي.في4) السويدي (الخميس 26-10-2023) إن وكالة الهجرة السويدية طردت العراقي المتطرف سلوان موميكا، بعدما أحرق نسخ من المصحف الشريف في احتجاجات في الأشهر القليلة الماضية في ستوكهولم.اضافة اعلان

طرد موميكا


ونقل التلفزيون عن الوكالة قولها “وكالة الهجرة قررت طرد موميكا من السويد ونتيجة تعقيدات تنفيذ القرار، حيث كانت منحته تصريح إقامة محدودة للفترة من 25 أكتوبر 2023 إلى 16 أبريل 2024”.

وقالت وكالة الهجرة السويدية – سابقا- إنها ستعاود فحص تصريح إقامة الرجل.
وفي أغسطس رفعت السويد حالة التأهب ضد الإرهاب إلى ثاني أعلى مستوى، وحذرت من زيادة التهديدات ضد السويديين في الداخل والخارج بعد أن أثار حرق مصاحف غضب المسلمين.
وأحرق أشخاص بضعة مصاحف في السويد والدنمارك، وهما من أكثر الدول ليبرالية في العالم وتسمحان بانتقاد الدين باسم حرية التعبير.

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