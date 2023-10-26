مصدر عدلي يُكذّب محامي التيك توك.. وهذا حكم وعد الشاب لفتاة بالزواج

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أكد مصدر عدلي على عدم صحة ما ذهب إليه محامٍ في تطبيق «TIKTOK»، الذي ادّعى أن الشاب إذا وعد فتاة شفهيًا بالزواج، فإن ذلك يعد خطوبة رسمية، وفق نص نظام الأحوال الشخصية. اضافة اعلان





تحميل التعريف بغير الحقيقة





الخطبة هي طلب الزواج والوعد به





التلميح بإمكانية الزواج لا تعتبر وعداً





للخاطبين التراجع في أي وقت



وأضاف المصدر في تصريح لصحيفة "عكاظ"، أن من فسر نص النظام حاول تحميل التعريف بشكل مختلف عن الحقيقة، إذ أن العرف يوجب أن تكون الخطوبة من الوالدين أو الولي وهو من بيده التزويج.وأوجب نظام الأحوال في المادة 15، أن ينعقد الزواج بإيجاب من الولي وقبول من الزوج بلفظ الزواج الصريح وبالكتابة عند العجز عن النطق، وبالإشارة المفهومة عند العجز عن النطق والكتابة.من جانبه، أكد المحامي محمد مسملي أنه فيما يتعلق بالوعد بالزواج واستناداً لنظام الأحوال الشخصية الصادر في 6 /‏‏‏‏8 /‏‏‏‏1443هـ، فقد قرر المُنظم في المادة الأولى تعريفاً، بأن الخطبة هي طلب الزواج والوعد به.والتعريف مُرتبط بسياق المواد اللاحقة له وخصوصاً المادة الثانية، ومنح النظام حُرية العدول عن الخطوبة لطرفيها، ولم يرد في النظام تحديد مُدة معينة للرجوع عن طلب الزواج.وقال مسملي، إنه من المهم الانتباه للسياق النفسي والاجتماعي؛ لأن التلميح بإمكانية الزواج لا تعتبر وعداً بخطبة رسمية، وأن مجرد الوعد بالزواج غير ملزم قضاء ولا يُمكن إقامة دعوى قضائية من الفتاة على الشاب للمطالبة بإنفاذ الوعد بالزواج.ولأن النظام ربط الوعد في المادة الرابعة بعدد من التصرفات النظامية، منها ما ذكره في المادة الرابعة من نظام الأحوال الشخصية، بأنه لا يجوز له الرجوع في الهدية التي قدمها إذا كان هو من قرر العدول عن الخطبة (فسخ الخطوبة).وأوضح مسملي، أنه بالنظر إلى المواد النظامية الواردة في نظام الأحوال الشخصية فالنظام اعتبر الوعد خطوبة في حال الإهداء والانتقال لتصرف آخر فمجرد وعد الشاب والفتاة لبعضهما لا ينشئ تصرفاً والوعد غير ملزم وللخاطبين التراجع في أي وقت.ونبّه إلى أن التلميح في العلاقات لا يعتبر وعداً بالزواج، وأما من الناحية الاجتماعية فالأصل أن الرجل بمجرد الوعد للمرأة فإنها تُعده وعداً ملزماً واجب التنفيذ ولو كان مستحيلاً.