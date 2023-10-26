الصين ترصد مليار ريال لإنشاء أول مصنع للأقمار الصناعية في المملكة

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رصدت شركة ASpace الصينية الرائدة في الصناعات الفضائية، استثمارًا بقيمة مليار ريال، وذلك لتأسيس مصنع متخصص لتصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة في المملكة. اضافة اعلان

ويرتفع حجم استثمار الشركة تباعًا مع مراحل المشروع الذي يتضمن البحث والتطوير وصناعة المكونات والأنظمة الفرعية وصولاً إلى صناعة الأقمار الصناعية.





تعزيز قدرات الفضاء في المنطقة





تنمية القدرات والمواهب الوطنية





فرص عالمية واعدة





علامة فارقة للشركة الصينية



وتستفيد ASpace من موقع المملكة الجغرافي كمنصة لتعزيز قدرات الفضاء في المنطقة من خلال الاستثمار في الأقمار الصناعية المتقدمة التي تمثل 70% من سوق الفضاء، الأمر الذي سيعزز أيضا من قدرات المملكة في تصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة.وأكد رئيس مجلس إدارة وكالة الفضاء السعودية المهندس عبدالله بن عامر السواحة أن هذا الاستثمار خطوة مهمة لتعزيز تنافسية المملكة وترسيخ مكانتها كمنصة إقليمية لجذب تقنيات واستثمارات الفضاء الذي يشهد نمواً متسارعاً.موضحًا أن الحراك الذي أحدثته المملكة بدعم من القيادة الرشيدة في مجال الفضاء يعد رافداً رئيسياً لدعم وتنويع الاقتصاد وتنمية القدرات والمواهب الوطنية في تقنيات الفضاء المتقدمة.وقال وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح، في تصريح له بهذه المناسبة: «إن حصول شركة ASpace على أول رخصة استثمار في مجال الأقمار الصناعية يعد النواة الأولى للاستثمار في المملكة في هذا المجال.ويعد من ضمن المجالات المستقبلية، التي تتضمن فرصا عالمية واعدة، ولا شك أن هذه الخطوة ستفتح الباب أمام العديد من الشركات للاستثمار بالمملكة، والتي تشهد نهضة استثنائية على كافة الأصعدة، إذ إن مجال الأقمار الصناعية يشهد تطورا غير مسبوق.ووصف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء السعودية الدكتور محمد بن سعود التميمي استثمار شركة ASpace في المملكة بالعلامة الفارقة المهمة للشركة، وسيكون لهذا الاستثمار تأثير إيجابي على قطاع الفضاء بالمملكة.مبيناً أن هذا الاستثمار يؤكد التزام الشركة بتطوير تقنيات الفضاء ليس فقط إقليمياً، ولكن أيضا على مستوى العالم.