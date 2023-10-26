أخبار السعودية.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:
أمر ملكي عاجل بتعيين 21 قاضيًا بديوان المظالم
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًا بتعيين (21) قاضيًا بديوان المظالم.
المملكة ترحب باستئناف المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة
أعلنت المملكة أنها ترحب باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة بتيسير من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.
لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. مقدار الزيادة الجديدة في المعاش وموعد صرفها
يتساءل كثير من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي عن موعد صرف الزيادة الجديدة، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بنسبة 20%.
التأمينات تكشف حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على المشتركين
نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فرض ضريبة القيمة المضافة على المشتركين.
إنذار أحمر حتى المساء.. "الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على الرياض وهذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.
مصدر عدلي يُكذّب محامي التيك توك.. وهذا حكم وعد الشاب لفتاة بالزواج
أكد مصدر عدلي على عدم صحة ما ذهب إليه محامٍ في تطبيق «TIKTOK»، الذي ادّعى أن الشاب إذا وعد فتاة شفهيًا بالزواج، فإن ذلك يعد خطوبة رسمية، وفق نص نظام الأحوال الشخصية.
بشرى.. إعفاءات ضريبية جديدة.. "الزكاة" تعيد تنظيم ضريبة الدخل
قررت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تقديم مجموعة من الإعفاءات الضريبة، من خلال إعداد مشروع جديد لإعادة تنظيم ضريبة الدخل، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الامتثال والشفافية.
تعرف على المدفوعات التي لا تخضع لاستقطاع الضريبة
طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشروعًا يهدف إلى إعادة تنظيم ضريبة الدخل في المملكة، والمنظمة بموجب نظام ضريبة الدخل الصادر في عام 1425هـ، وذلك عبر منصة استطلاع، لأخذ رأي العموم بشأنه.
الدارسة عن بعد عبر " مدرستي" في "تعليم مكة" بسبب الأمطار
قررت إدارة التعليم بمكة المكرمة، تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لليوم الخميس 26/10/2023 في جميع المدارس المسائية والليلية بالمنطقة.
الصين ترصد مليار ريال لإنشاء أول مصنع للأقمار الصناعية في المملكة
رصدت شركة ASpace الصينية الرائدة في الصناعات الفضائية، استثمارًا بقيمة مليار ريال، وذلك لتأسيس مصنع متخصص لتصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة في المملكة.
تعرف على مميزات نظام "صحة" لخدمات التراخيص الطبية
تسهيلاً على المستثمر في الحصول على التراخيص، أعلنت وزارة الصحة عن خدمة "صحة" وهي نظام موحد لتسهيل إصدار التراخيص الطبية، يتميز بشمولية التواصل التقني مع جميع الجهات الحكومية.