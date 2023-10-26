السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

أخبار السعودية
أخبار السعودية
أ أ

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الخميس، حتى الساعة الثانية عشرة ظهرًا، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

أمر ملكي عاجل بتعيين 21 قاضيًا بديوان المظالم
أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله - أمرًا ملكيًا بتعيين (21) قاضيًا بديوان المظالم.

المملكة ترحب باستئناف المحادثات بين الجيش السوداني والدعم السريع في جدة
أعلنت المملكة أنها ترحب باستئناف المحادثات بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع في مدينة جدة بتيسير من المملكة والولايات المتحدة الأمريكية.

لمستفيدي الضمان الاجتماعي.. مقدار الزيادة الجديدة في المعاش وموعد صرفها
يتساءل كثير من مستفيدي معاش الضمان الاجتماعي عن موعد صرف الزيادة الجديدة، التي أقرها خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز بنسبة 20%.

التأمينات تكشف حقيقة فرض ضريبة القيمة المضافة على المشتركين
نفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، فرض ضريبة القيمة المضافة على المشتركين.

إنذار أحمر حتى المساء.. "الأرصاد" يحذر من أمطار غزيرة على الرياض وهذه المناطق
أصدر المركز الوطني للأرصاد، اليوم الخميس، تنبيهًا من أمطار غزيرة مصحوبة برياح قوية وأتربة مثارة على عدد من مناطق المملكة.

مصدر عدلي يُكذّب محامي التيك توك.. وهذا حكم وعد الشاب لفتاة بالزواج
أكد مصدر عدلي على عدم صحة ما ذهب إليه محامٍ في تطبيق «TIKTOK»، الذي ادّعى أن الشاب إذا وعد فتاة شفهيًا بالزواج، فإن ذلك يعد خطوبة رسمية، وفق نص نظام الأحوال الشخصية.

بشرى.. إعفاءات ضريبية جديدة.. "الزكاة" تعيد تنظيم ضريبة الدخل
قررت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، تقديم مجموعة من الإعفاءات الضريبة، من خلال إعداد مشروع جديد لإعادة تنظيم ضريبة الدخل، بما يسهم في جذب الاستثمارات وتعزيز الامتثال والشفافية.

تعرف على المدفوعات التي لا تخضع لاستقطاع الضريبة
طرحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، مشروعًا يهدف إلى إعادة تنظيم ضريبة الدخل في المملكة، والمنظمة بموجب نظام ضريبة الدخل الصادر في عام 1425هـ، وذلك عبر منصة استطلاع، لأخذ رأي العموم بشأنه.

الدارسة عن بعد عبر " مدرستي" في "تعليم مكة" بسبب الأمطار
قررت إدارة التعليم بمكة المكرمة، تحويل الدراسة عبر منصة مدرستي لليوم الخميس 26/10/2023 في جميع المدارس المسائية والليلية بالمنطقة.

الصين ترصد مليار ريال لإنشاء أول مصنع للأقمار الصناعية في المملكة
رصدت شركة ASpace الصينية الرائدة في الصناعات الفضائية، استثمارًا بقيمة مليار ريال، وذلك لتأسيس مصنع متخصص لتصنيع الأقمار الصناعية المتقدمة في المملكة.

تعرف على مميزات نظام "صحة" لخدمات التراخيص الطبية
تسهيلاً على المستثمر في الحصول على التراخيص، أعلنت وزارة الصحة عن خدمة "صحة" وهي نظام موحد لتسهيل إصدار التراخيص الطبية، يتميز بشمولية التواصل التقني مع جميع الجهات الحكومية.

اقرأ أيضا

مواقيت الصلاة
1:21 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

السبت 13 ربيع الآخر.. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع المناطق

أسعار النفط 3
1:19 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

أسعار النفط ترتفع 3% عند التسوية

98ع0898
12:43 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

رعد وبرق.. شاهد سيول قوية في حرة الشرع شمال مكة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

اقرأ أيضا

الخطوط السعودية على موعد مع خطوة مهمة نهاية الشهر الجاري.. التفاصيل

عاجل.. تعليق الدارسة الحضورية غدًا في جامعة جدة

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

الإطاحة بـ7 إثيوبيين لارتكابهم هذه الجريمة في جازان

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

أخبار السعودية 1:46 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. أمر ملكي وموعد الإجازة المطولة للطلاب والدعم السكني

أخبار السعودية 4:45 م الثلاثاء، 17 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. 13 قرارًا حكوميًا عاجلًا وأسعار الدواجن واللحوم والدوام الشتوي بالمدارس

أخبار السعودية 4:38 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. بشرى لحاملي الإقامة المميزة وأقصى دخل لدعم حساب المواطن

أهم 10 9:44 ص الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. سبب تغيير مقدار دعم حساب المواطن وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

اقرأ أيضا

F9dwd_mWoAARwGF
10:32 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

بـ733 فردا و108 معدة.. أمانة مكة تُعلن الاستنفار العام لمواجهة الأمطار والسيول

F9dVgHpWkAAbbEu
10:10 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

صور مذهلة.. مشاهد جوية لسيول الحليفة جنوب غرب حائل

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

شهداء غزة
9:55 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الأمم المتحدة تؤكد صحة حصيلة الشهداء الصادرة عن وزارة الصحة الفلسطينية

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين