في اليوم الـ 19.. 7028 شهيدًا من بينهم 2913 طفلًا في غزة

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استشهد
ثلاثة فلسطينيين اليوم، في قصف استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد مزارعين في قصف مدفعي عنيف طال المناطق الشرقية لوسط القطاع، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين صباح اليوم إلى 27 شهيداً.
استشهاد
40 فلسطينيًا وسط مدينة غزة
استشهد
40 فلسطينياً، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة، في قصف استهدف منازل وبنايات سكنية، في حي اليرموك
بمدينة غزة.
انتشال
40 شهيداً حتى الآن
وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طواقمها انتشلت
40 شهيداً حتى الآن من تحت ركام منازل عدة، تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف، في حي اليرموك
بمدينة غزة.
7028
شهيدًا من بينهم 2913 طفلًا
وكشفت
وزارة الصحة بغزة، أن الاحتلال ارتكب 43 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 481 شهيدا
وحذرت من كارثة إنسانية بسبب تحول المستشفيات إلى مراكز إيواء مما تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية
وأكدت ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 7028 شهيدًا من بينهم 2913 طفلًا و1709 امرأة و397 مسنًا.