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في اليوم الـ 19.. 7028 شهيدًا من بينهم 2913 طفلًا في غزة

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شهداء غزة
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استشهد ثلاثة فلسطينيين اليوم، في قصف استهدف مناطق متفرقة في قطاع غزة.
 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد مزارعين في قصف مدفعي عنيف طال المناطق الشرقية لوسط القطاع، ليرتفع بذلك عدد الشهداء الفلسطينيين صباح اليوم إلى 27 شهيداً.اضافة اعلان

استشهاد 40 فلسطينيًا وسط مدينة غزة

استشهد 40 فلسطينياً، فيما أصيب العشرات بجروح مختلفة،  في قصف استهدف منازل وبنايات سكنية، في حي اليرموك بمدينة غزة.

انتشال 40 شهيداً حتى الآن

 وأفادت مصادر طبية فلسطينية، أن طواقمها انتشلت 40 شهيداً حتى الآن من تحت ركام منازل عدة، تعرضت لقصف إسرائيلي مكثف، في حي اليرموك بمدينة غزة.

7028 شهيدًا من بينهم 2913 طفلًا

وكشفت وزارة الصحة بغزة، أن الاحتلال ارتكب 43 مجزرة في الساعات الماضية راح ضحيتها 481 شهيدا
وحذرت من كارثة إنسانية بسبب تحول المستشفيات إلى مراكز إيواء مما تسبب في انتشار الأوبئة والأمراض المعدية
وأكدت ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 7028 شهيدًا من بينهم 2913 طفلًا و1709 امرأة و397 مسنًا.

بيان عاجل لـ "انروا"

 من جانبها، جددت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا مناشدتها للمجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال الإدخال الوقود والأدوية والمستلزمات الطبية لإنقاذ حياة آلاف الجرحى في المستشفيات التي تعيش كارثة صحية، نتيجة نفاذ الوقود والأدوية وعدم قدرتها على استيعاب الكم الكبير من الجرحى إثر استمرار القصف.

 الجامعة العربية تدعو لدعم للقضية الفلسطينية إعلاميًا

وأكّد الأمين العام المساعد رئيس قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية السفير أحمد رشيد خطابي، أهمية تكثيف الجهد العربي لاحتواء الرواية الإسرائيلية الزائفة، والعمل على تعزيز الحضور الإعلامي الداعم للقضية الفلسطينية وخاصة مع تزايد انتشار الخطابات العنيفة المحرضة على الكراهية والتطرف العقائدي.

البرلمان العربي يدي جرائم الاحتلال

كما أدان رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومي، حالة الصمت الدولي تجاه الجرائم اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال في قطاع غزة، واصفاً هذا الصمت بأنه وصمة عار على جبين المجتمع الدولي.

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