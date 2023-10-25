"نيوم" تستثمر 100مليون دولار في صناعة المركبات ذاتية القيادة

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أعلن صندوق نيوم للاستثمار، تخصيص 100 مليون دولار للاستثمار، في "بوني إيه آي"، المتخصصة في مجال المركبات ذاتية الذاتية. اضافة اعلان

ويهدف الاستثمار إلى تصنيع المركبات ذاتية القيادة، وتطوير التقنيات المرتبطة بهذه الصناعة، وتوفير خدمات متقدمة في نيوم والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.





خدمات المركبات ذاتية القيادة





إنشاء مصنع محلي بأحدث التقنيات





توفير حلول التنقل الذاتي في المنطقة





بناء نظام نقل ذاتي القيادة ذكي



وتقوم نيوم وبوني إيه آي، بتوفير خدمات المركبات ذاتية القيادة، وتصنيع وتطوير المركبات المتقدمة والبنية التحتية للمركبات الذكية في نيوم، على أن تغطي هذه الخدمات الأسواق الرئيسة في الشرق الأوسط.ويجسد هذا الاستثمار التزام نيوم المستمر ببناء أول نظام نقل تشاركي مستدام ومتكامل وذاتي القيادة في العالم إلى جانب دورها المحوري في توطين الصناعات المتقدمة ومنها صناعة المركبات ذاتية القيادة.ويتضمن هذا الاستثمار الطموح، الذي سيحدث تحولا في قطاع النقل، إنشاء مصنع محلي مدعوم بأحدث التقنيات لتصنيع المركبات ذاتية القيادة، وإنشاء مقر إقليمي للأبحاث والتطوير والتصنيع.ونظرا لما تتمتع به نيوم من موقع استراتيجي مثالي لتطوير تقنيات المركبات ذاتية القيادة الخاصة بـ "بوني إيه آي" بالمنطقة.وقال ماجد مفتي الرئيس التنفيذي لصندوق نيوم للاستثمار "يتماشى هذا الاستثمار مع الخطط الطموحة التي أعلنتها نيوم لتوفير حلول التنقل الذاتي في المنطقة.مضيفا "إن التقنية المتعلقة بقيادة المركبات ذاتية القيادة الذاتية والخاصة بـ"بوني إيه آي" أصبحت متاحة، ونحن متحمسون لاستخدامها والاستفادة منها في نيوم في المستقبل القريب".وقال تيري وونغ المدير التنفيذي للتنقل الإقليمي والحضري في نيوم "يعد الاستثمار في "بوني إيه آي" جزءا أساسيا من خططنا الطموحة لبناء نظام نقل ذاتي القيادة ذكي ومتعدد الوسائط وخالي من الانبعاثات.ويمكننا هذا من احتضان وابتكار تقنيات جديدة يستفيد منها العالم"، مضيفا "هذا الاستثمار يقربنا أكثر من صناعة مستقبل جديد أكثر ملاءمة واستدامة وأمانا للركاب والمسافرين".