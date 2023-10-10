الثلاثاء، 25 ربيع الأول 1445 ، 10 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أخبار السعودية.. بشرى لحاملي الإقامة المميزة وأقصى دخل لدعم حساب المواطن

أخبار السعودية
أخبار السعودية
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تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:اضافة اعلان

بشرى لهؤلاء.. قرار عاجل من مجلس الوزراء بشأن حاملي الإقامة المميزة
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

9 قرارات عاجلة.. خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء في الرياض
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في الرياض.

عقب التعديلات الأخيرة.. تعرف على أقصى دخل لاستحقاق دعم حساب المواطن
اشترط حساب المواطن، ألا يتجاوز دخل أفراد الأسرة 20 ألف ريال لاستحقاق الدعم المقدم من البرنامج.

قرار بإلغاء ضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن الحاجة
قرر مجلس الوزراء خلال جلسته اليوم، إلغاء ضوابط السماح للمزارعين بتصدير الفائض عن حاجة مزارعهم من الآلات والمعدات الزراعية، الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم ( 65 ) وتاريخ 13 / 4 / 1420هـ، وتعديلاته.

البنك المركزي: 6.4% من قروض التمويل متعثرة
بلغت نسبة القروض المتعثرة للمحافظ التمويلية في النصف الأول من العام الحالي 2023 نحو 6.4% لإجمالي قطاع شركات التمويل، وفقا لتقرير البنك المركزي "ساما".

منها مكة والمدينة.. تحذيرات من حالة مطرية على هذه المناطق لعدة أيام
أصدر المركز الوطني للأرصاد تحذيرًا بتوقعات فرص هطول أمطار خفيفة ومتفرقة على تهامة عسير الباحة.

برعاية وزير الداخلية.. تخريج ألف من حراسة المنشآت الدبلوماسية التأهيلية الخاصة
تحت رعاية صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية، شهد مدير الأمن العام الفريق محمد بن عبد الله البسامي، اليوم، حفل تخريج 1062 رجل أمن.

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