الجمعة، 02 ذو القعدة 1445 ، 10 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

توضيح لـ "الضريبة والجمارك" بشأن سداد المستحقات عند نقل ملكية السجل التجاري

هيئة الزكاة
الزكاة والضريبة والجمارك
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook


أصدرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك توضيحًا بشأن سداد المستحقات عند نقل ملكية السجل التجاري.
وأوضح حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك عبر منصة "إكس"، أنه في حال تم نقل ملكية السجل التجاري الى مالك جديد، يتعين على المالك السابق سداد جميع المستحقات ما قبل نقل الملكية.اضافة اعلان


خطوات سداد المستحقات ونقل ملكية السجل التجاري

وأضاف أنه بعد ذلك يتم تقديم طلب ايقاف الرقم المميز أو إيقاف أحد الفروع في حال وجود فروع أخرى مفعلة من خلال الدخول إلى الحساب في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

 


جاء ذلك في سياق الرد على استفسار جاء فيه: "في حالة انتقال سجل تجاري من مالك الي آخر هل القيمة المضافة المستحقه ع السجل التجاري خلال الربع الضريبي يكلف بها المالك الجديد كاملة، أم بعد النقل".

طريقة  اختيار أيقونة تحديث وإيقاف التسجيل

واشار إلى أن اختيار أيقونة "تحديث/إيقاف التسجيل" يكون من قسم الخدمات العامة، وبعد الموافقة على الطلب يتم تقديم طلب تسجيل جديد من قِبل المكلف الجديد أو إضافة فرع.

اقرأ أيضا

عاجل.. الكشف عن مصادر أكبر عملية احتيال تستهدف المواطنين

عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية وسيول على 9 مناطق من بينها مكة والرياض اليوم

رد اعتباره أمام الجميع.. الأمير تركي بن طلال يوقف التنمر على الإعلامي سلمان عسكر

متحدث النقل يوضح الإجراء تجاه السائق إذا ألغى 5 طلبات (فيديو)

الجمعة 2 ذو القعدة .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 10:09 م الخميس، 09 مايو 2024

الزكاة والضريبة والجمارك تحذر من بريد متداول يستهدف بيانات المستخدمين

هيئة الزكاة والضريبة والجمارك 8:00 م الخميس، 09 مايو 2024

عاجل.. هيئة الزكاة: يلزم التقديم المسبق لبيان الترانزيت بدءا من هذا الموعد

أخبار السعودية 5:01 م الثلاثاء، 07 مايو 2024

عاجل.. أخبار السعودية.. حقيقة إلغاء نظام الفصول الثلاثة وزيادة معاش الضمان الاجتماعي

عقارات 4:01 م الجمعة، 03 مايو 2024

عاجل.. ننشر التعديلات على اللائحة التنفيذية لضريبة التصرفات العقارية