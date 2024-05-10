توضيح لـ "الضريبة والجمارك" بشأن سداد المستحقات عند نقل ملكية السجل التجاري

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أصدرت الهيئة العامة للزكاة والضريبة والجمارك توضيحًا بشأن سداد المستحقات عند نقل ملكية السجل التجاري.

وأوضح حساب اسأل الزكاة والضريبة والجمارك عبر منصة "إكس"، أنه في حال تم نقل ملكية السجل التجاري الى مالك جديد، يتعين على المالك السابق سداد جميع المستحقات ما قبل نقل الملكية.



في حاله انتقال سجل تجاري من مالك الي اخر هل القيمه المضافه المستحقه ع السجل التجاري خلال الربع الضريبي يكلف بها المالك الجديد كامله ولا ما بعد النقل فقط — Ahmed Elaraby🇪🇬🇵🇸 (@AhmedElaraby93) May 9, 2024

خطوات سداد المستحقات ونقل ملكية السجل التجاري



وأضاف أنه بعد ذلك يتم تقديم طلب ايقاف الرقم المميز أو إيقاف أحد الفروع في حال وجود فروع أخرى مفعلة من خلال الدخول إلى الحساب في موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك.

عزيزي أحمد، في حال تم نقل ملكية السجل التجاري الى مالك جديد، يتعين على المالك السابق سداد جميع المستحقات ما قبل نقل الملكية ثم يتم تقديم طلب ايقاف الرقم المميز أو إيقاف أحد الفروع في حال وجود فروع أخرى مفعلة من خلال الدخول إلى حسابه في موقع هيئة الزكاة و الضريبة و الجمارك — اسأل الزكاة والضريبة والجمارك (@Zatca_care) May 9, 2024

طريقة اختيار أيقونة تحديث وإيقاف التسجيل



جاء ذلك في سياق الرد على استفسار جاء فيه: "في حالة انتقال سجل تجاري من مالك الي آخر هل القيمة المضافة المستحقه ع السجل التجاري خلال الربع الضريبي يكلف بها المالك الجديد كاملة، أم بعد النقل".واشار إلى أن اختيار أيقونة "تحديث/إيقاف التسجيل" يكون من قسم الخدمات العامة، وبعد الموافقة على الطلب يتم تقديم طلب تسجيل جديد من قِبل المكلف الجديد أو إضافة فرع.