ضباب كثيف.. شاهد قوة وغزارة الأمطار المتساقطة على أبها

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بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت ظهر اليوم الجمعة امطار غزيرة مع تكون ضباب كثيف على أبها بمنطقة عسير.



وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل كيف تعرضت أبها بعسير لأمطار غزيرة مع ضباب كثيف وتقلبات جوية ورياج نشطة.





سيول متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جوية



الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر





الجمعة ٢ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ

10 مايو 2024م

متابعة | فهد الطهيفاني

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. pic.twitter.com/V1LLa4eOJU 📍امطار وضباب #ابها 😍👌🏻الجمعة ٢ ذوالقعدة ١٤٤٥هـ10 مايو 2024ممتابعة | فهد الطهيفاني May 10, 2024

ضرورة البقاء في أماكن آمنة



وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، عسير، جازان، الباحة، كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى حائل، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مع الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.