الجمعة، 02 ذو القعدة 1445 ، 10 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ضباب كثيف.. شاهد قوة وغزارة الأمطار المتساقطة على أبها

5ف345ف43
أمطار وضباب على أبها
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

بالتزامن مع التقلبات الجوية والحالة المطرية التي تشهدها مناطق مختلفة من المملكة، تساقطت ظهر اليوم الجمعة امطار غزيرة مع تكون ضباب كثيف على أبها بمنطقة عسير.اضافة اعلان

وأظهر مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل كيف تعرضت أبها بعسير لأمطار غزيرة مع ضباب كثيف وتقلبات جوية ورياج نشطة.

سيول متدفقة وأمطار غزيرة وتقلبات جوية

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز الوطني للأرصاد، استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار وزخات من البرد تؤدي إلى جريان السيول على مناطق نجران، عسير، جازان، الباحة، كذلك الأجزاء الشرقية من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة تمتد إلى حائل، القصيم، والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.


الدفاع المدني يدعو إلى توخي الحذر

من ناحيتها أصدرت المديرية العامة للدفاع المدني، تحذيرًا من استمرار هطول الأمطار الرعدية على معظم مناطق المملكة، مع الابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

ضرورة البقاء في أماكن آمنة

وشددت على أهمية الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام المختلفة ومواقع التواصل الاجتماعي، وضرورة البقاء في أماكن آمنة.

اقرأ أيضا

عاجل.. الكشف عن مصادر أكبر عملية احتيال تستهدف المواطنين

عاجل.. الأرصاد: أمطار رعدية وسيول على 9 مناطق من بينها مكة والرياض اليوم

رد اعتباره أمام الجميع.. الأمير تركي بن طلال يوقف التنمر على الإعلامي سلمان عسكر

متحدث النقل يوضح الإجراء تجاه السائق إذا ألغى 5 طلبات (فيديو)

الجمعة 2 ذو القعدة .. مواقيت الصلاة في مكة والمدينة وجميع مناطق المملكة

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

245ق24ق53245ق 2:41 م الجمعة، 10 مايو 2024

أمطار غزيرة.. شاهد السيول تغمر مزارع سراة عبيدة في عسير

556567غ 4:23 م الخميس، 09 مايو 2024

بالفيديو.. تساقط أمطار على جبل العبادلة بالعارضة في جازان

0-0- 3:59 م الخميس، 09 مايو 2024

الآن.. شاهد قوة جريان سيول الحرجة بمنطقة عسير

4غ645 12:35 م الأربعاء، 08 مايو 2024

شاهد.. قوة تدفق سيول الأحساء واختراقها نفود الربع الخالي