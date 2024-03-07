الخميس، 26 شعبان 1445 ، 07 مارس 2024

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صحيفة تواصل الالكترونية

أهم 10 هذا الصباح.. قرارات مهمة بشأن أئمة الحرمين و500 ألف ريال غرامة نظام الدفاع المدني

أهم 10
أهم 10
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 تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الخميس. اضافة اعلان

الدوسري أولهم.. قرارات مهمة بشأن أئمة المسجدين الحرام والنبوي قبل رمضان
أفادت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بأنه صدرت الموافقة الكريمة بالتجديد لعدد من أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

تعديلات نظام الدفاع المدني: 500 ألف ريال غرامة والسجن سنة للمخالفين
طرحت المديرية العامة للدفاع المدني، تعديلاً لنظام الدفاع المدني، عبر منصة "استطلاع" بشأن تعديل المواد المتعلقة بأعمال السلامة والإشراف الوقائي، وإضافة مواد أخرى..

توقعات "الأرصاد": أمطار ورياح وبرد على مكة والرياض و6 مناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.

4 جهات توقف إجراءات التراخيص الإنشائية.. اللائحة حددت المهام والمسؤوليات
حددت اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية مسؤوليات الأمانة أو البلدية بشأن النظر في طلبات الإيقاف التي ترد من بعض الجهات.

قدم الآن.. 140 وظيفة بشركة المياه الوطنية لحملة الثانوية فأعلى
تعلن شركة المياه الوطنية، عن طرح عدد (140) وظيفة متنوعة في مختلف المجالات الوظيفية لحملة (الثانوية، الدبلوم، والبكالوريوس فأعلى) للعمل بجميع مناطق المملكة.

هل صيام رمضان والاجتهاد في الطاعات يكفّر الكبائر؟ توضيحات مهمة لـ"الخثلان"
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن توضيحات مهمة حول تكفير صيام رمضان لكبائر الذنوب والمعاصي.

كان بينهم وبين الموت 150 مترًا.. نجاة رئيس أوكرانيا ورئيس وزراء اليونان من صاروخ روسي
نجا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي ورئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس "الأربعاء" من ضربة صاروخية روسية كانت تستهدف موكبهما في مدينة أوديسا الساحلية على البحر الأسود.

بأبسط الطرق.. كيف تستعيد كلمة سر البريد الإلكتروني الخاص بك؟
يمكن أن يكون نسيان كلمة مرور إلى كمبيوتر أو حساب شخصي أو مؤسسي عبر البريد الإلكتروني في "Gmail" وغيره، كارثة يترتب عليها وقف مصالح بالجملة تتعلق بمصير الكثيرين.

ابتكار علمي.. زجاج يُولّد تيارًا كهربائيًا عند تعرضه للضوء

ابتكر علماء يابانيون وسويسريون زجاجًا يولد تيارًا كهربائيًا عند تعرضه للضوء، وهو ابتكار يأملون أن يؤدي إلى إنتاج طاقة نظيفة على المدى الطويل.

الرابعة أغربها.. 5 أطعمة ومشروبات تسبب مشاكل في النوم
هناك عوامل كثيرة يمكن أن تؤدي إلى قلة النوم والأرق، من بينها التوتر والقلق والضوضاء والعمل بنظام الورديات.

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