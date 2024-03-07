4 جهات توقف إجراءات التراخيص الإنشائية.. اللائحة حددت المهام والمسؤوليات

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حددت اللائحة التنفيذية لنظام إجراءات التراخيص البلدية مسؤوليات الأمانة أو البلدية بشأن النظر في طلبات الإيقاف التي ترد من بعض الجهات.

وتشمل هذه الجهات: "الدفاع المدني، ووزارة الطاقة، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وشركات التأمين قبل إصدار شهادة الإشغال".



مهام ومسؤوليات التراخيص الإنشائية



مسؤوليات المكتب الهندسي المصمم



في سياق متصل،أوكلت اللائحة للأمانة أو البلدية مهام ومسؤوليات التراخيص الإنشائية، التي تشتمل على مراجعة متطلبات التراخيص بحسب طبيعة ونوع خدمة الترخيص الإنشائي.وتشمل المسؤوليات الدور الرقابي على التراخيص بعد إصدارها بحسب طبيعة ونوع الترخيص، وإلغاء أو إيقاف الترخيص الإنشائي المخالف، وفقا لـ"الوطن".كذلك حددت اللائحة مهام ومسؤوليات المكتب الهندسي المصمم، التي تتضمن استخراج القرار المساحي الخاص لأرض المشروع ومراجعته، وتقديم دراسة فحص التربة للأرض المراد البناء عليها، وإعداد المخططات اللازمة للمشروع وفق تنظيمات واشتراطات البناء المعتمدة، وكود البناء السعودي، والمواجهات التصميمية للهويات العمرانية للمنطقة أو المدينة، ورفعها على المنصة الإلكترونية.ووفقا للائحة، يتولى المكتب رفع مخططات الوقاية والحماية من الحريق، والتقارير الفنية من المكاتب الهندسية المعتمدة من الدفاع المدني، وأخذ الموافقات من الجهات الحكومية الأخرى والجهات الخدمية إذا تطلبت طبيعة المشروع ذلك مثل «الكهرباء، والمياه، والاتصالات»، مع استكمال النماذج الإلكترونية.