الخميس، 26 شعبان 1445 ، 07 مارس 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

هل صيام رمضان والاجتهاد في الطاعات يكفّر الكبائر؟ توضيحات مهمة لـ"الخثلان"

الخثلان - سعد الخثلان
الشيخ الخثلان
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن توضيحات مهمة حول تكفير صيام رمضان لكبائر الذنوب والمعاصي.اضافة اعلان

هل صيام رمضان والاجتهاد في الطاعات يكفّر الكبائر؟

وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن صيام رمضان والاجتهاد في الطاعات يُكفر الصغائر.
وأضاف أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، وذلك بمعنى "الصغائر" كما جاء في حديث أبي هريرة.

الكبائر لابد لها من توبة

وأشار الخثلان، إلى قوله عليه الصلاة والسلام:" الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتُنبت الكبائر"، ما يدل أن ذلك خاص بالصغائر، أما الكبائر فلابد فيها من توبة، ومن تاب، تاب الله عليه.

اقرأ أيضا

بقرة تلتهم ثعبانًا وهذا ما تبقى منه!

لحظة نادرة.. صراع دموي بين حوت وسمكة قرش وهذه نهايته

استعدادًا لرمضان.. 10 نصائح رائعة تدير بها وقتك بفاعلية

هل يشرع السلام على من يقرأ القرآن؟

عودة فيسبوك وإنستجرام إلى العمل

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

الدكتور سعد الخثلان 1:34 ص الثلاثاء، 05 مارس 2024

هل يجوز وضع أموال "فاقد الأهلية" في وقف؟

الخثلان - سعد الخثلان 9:05 ص الإثنين، 04 مارس 2024

استعدادًا لرمضان.. "الخثلان" يوضح كيف يُهيِّئ المسلم نفسه لمواسم الطاعات

الخثلان - سعد الخثلان 7:59 ص الأحد، 03 مارس 2024

نصيحة غالية لـ "الخثلان": رمضان فرصة العمر

سعد الخثلان 12:04 ص الأحد، 03 مارس 2024

تعطي الزكاة لابنها لأنه يدرس في الخارج.. ما الحكم؟