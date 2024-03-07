هل صيام رمضان والاجتهاد في الطاعات يكفّر الكبائر؟ توضيحات مهمة لـ"الخثلان"

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كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن توضيحات مهمة حول تكفير صيام رمضان لكبائر الذنوب والمعاصي.





هل صيام رمضان والاجتهاد في الطاعات يكفّر الكبائر؟



الكبائر لابد لها من توبة



وأوضح في مقطع فيديو نشره على حسابه في منصة "إكس"، أن صيام رمضان والاجتهاد في الطاعات يُكفر الصغائر.وأضاف أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن قال: "من صام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، ومن قام رمضان إيمانًا واحتسابًا غُفر له ما تقدم من ذنبه، وذلك بمعنى "الصغائر" كما جاء في حديث أبي هريرة.وأشار الخثلان، إلى قوله عليه الصلاة والسلام:" الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان، مكفرات لما بينهن إذا اجتُنبت الكبائر"، ما يدل أن ذلك خاص بالصغائر، أما الكبائر فلابد فيها من توبة، ومن تاب، تاب الله عليه.