الخميس، 26 شعبان 1445 ، 07 مارس 2024

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عاجل.. توقعات "الأرصاد": أمطار ورياح وبرد على مكة والرياض و6 مناطق

أمطار المملكة
أمطار ورياح وبرد على مكة والرياض و6 مناطق
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توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.اضافة اعلان

أمطار ورياح وبرد على 8 مناطق


وأضاف أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق نجران، جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، القصيم، الرياض، الشرقية، في حين لا يستبعد تكوّن الضباب على أجزاء من مرتفعات تلك المناطق.

رياح تؤثر في مدى الرؤية على 3 مناطق

كما تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار في مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق الحدود الشمالية، الجوف، حائل.

حركة الرياح على البحر الأحمر

 وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-45 كم/ساعة.
وتكون جنوبية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-30 كم/ساعة باتجاه مضيق باب المندب.
وارتفاع الموج من متر إلى مترين، وحالة البحر متوسط الموج.

حركة الرياح على الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الشمالي.
وشمالية غربية بسرعة 10-25 كم/ساعة تتحول جنوبية إلى جنوبية شرقية بسرعة 12-30 كم/ساعة على الجزء الأوسط.
وجنوبية شرقية إلى شمالية شرقية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي.
وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.

6 نصائح من المرور للقيادة أثناء الأمطار


ونبهت الإدارة العامة للمرور المواطنين والمقيمين وسائقي السيارات والحافلات المدرسية باتباع إجراءات السلامة لتجنب الحوادث والحفاظ على الأرواح أثناء الأجواء الماطرة.
وأكدت المرور أن المطر يجعل الطرق زلقة وغير مستقرة، ونصحت بالقيادة بحذر خلال هطول الأمطار وقاية وأمان، حيث ترتفع نسبة الخطورة عند القيادة تحت الأجواء الماطِرة.
وقدمت عددًا من النصائح للقيادة السليمة وقت المطر، وهي:
1 – اختر أقصر وأسلم طريق لوجهتك قبل الانطلاق.
2 - أشعل المصابيح في حال انعدام الرؤية لتتضح أبعاد المركبة تحت المطر لمن حولك.
3 - دع المركبة تتنفس وافتح النوافذ قليلًا حتى لا يتجمع الضباب عليها.
4 - قُد ببط وخفف سرعتك لأن الإطار عندما يتحرك يقل تمسكه وثباته مع زيادة السرعة.
5 - تحرك بهدوء كي لا تفقد السيطرة على سيارتك فوق الشوارع المبتلة.
6 - اترك مسافة آمنة لتجنب التوقف المفاجئ بينك وبين المركبة التي أمامك.

الدفاع المدني يدعو إلى الحيطة من أمطار رعدية

يأتي هذا في وقت دعت فيه المديرية العامة للدفاع المدني إلى الحيطة والحذر، وضـرورة البقاء في أماكن آمنة، والابتعاد عن أماكن تجمُّع السيول والمسـتنقعات المائية والأودية، وعدم السباحة فيها كونها أماكن غير مناسبة لذلك وتشكل خطورة.

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