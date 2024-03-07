قدم الآن.. 140 وظيفة بشركة المياه الوطنية لحملة الثانوية فأعلى

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تعلن شركة المياه الوطنية، عن طرح عدد (140) وظيفة متنوعة في مختلف المجالات الوظيفية لحملة (الثانوية، الدبلوم، والبكالوريوس فأعلى) للعمل بجميع مناطق المملكة.

وإليكم التفاصيل:





المجالات الوظيفية بشركة المياه



مناطق التوظيف بشركة المياه



الشروط العامة للوظائف بشركة المياه



شركة المياه الوطنية:



- وظائف إدارية- وظائف قانونية- وظائف أمنية- وظائف تقنية- وظائف هندسية.- المنطقة الوسطى- المنطقة الشرقية- المنطقة الشمالية- المنطقة الغربية- المنطقة الجنوبية.- أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.- توفر المؤهلات والخبرات والمهارات المحددة لكل وظيفة.- إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.شركة المياه الوطنية (شركة مساهمة سعودية، مملوكة بالكامل للدولة متمثلة في صندوق الاستثمارات العامة).

تقدم خدمات المياه والصرف الصحي وفقاً لأحدث المعايير العالمية بتضافر جهود الكوادر الوطنية مع نخبة من مشغلي هذا المرفق الحيوي على مستوى العالم من خلال عقود الشراكات الأجنبية.

حيث تقوم الشركة بتكريس جهودها لتأمين مياه شرب ذات جودة عالية لجميع العملاء، وربط جميع المنازل بشبكات المياه والصرف الصحي، والحفاظ على موارد المياه الطبيعية وحماية البيئة، والاستفادة القصوى من مياه الصرف الصحي المعالجة، وتقديم خدمات راقية للعملاء، وتطوير الكفاءات السعودية وتدريبها حسب أحدث المعايير العالمية.





طريقة التقديم لوظائف شركة المياه

