الرابعة أغربها.. 5 أطعمة ومشروبات تسبب مشاكل في النوم

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هناك عوامل كثيرة يمكن أن تؤدي إلى قلة النوم والأرق، من بينها التوتر والقلق والضوضاء والعمل بنظام الورديات.

لكن هناك بعض الأمراض مثل الزهايمر وفرط نشاط الغدة الدرقية يمكن أن تزيد من صعوبة الحصول على سبع إلى تسع ساعات كاملة نحتاجها للنوم يوميًا.

وإذا عانى الشخص من مشاكل النوم بانتظام، فقد يبدأ في التأثير على حالته الصحية، ويؤدي إلى أمراض من بينها السمنة والسكري والسكتة الدماغية وارتفاع ضغط الدم.

وكشف الخبراء لموقع "هاف بوست" عن العلاقة بين النظام الغذائي وقلة النوم؛ إذ أن هناك خمسة أنواع من الطعام والشراب يجب علينا تجنبها إذا أردنا الحصول على نوم أفضل أثناء الليل.





الأطعمة والمشروبات التي تؤثر على النوم



الطعام الحار



البيتزا



البرجر



اللبن



النعناع

وفيما يلي قائمة بهذه الأطعمة والمشروبات:كشف الدكتور أبهيناف سينغ، طبيب النوم والطب الباطني، أن الطعام الحار يمكن أن يزيد من الحموضة في المعدة ويؤدي إلى ارتجاع الحمض مما يجعل النوم أكثر صعوبة.علاوة على ذلك، يمكن للأطعمة الحارة أيضًا أن ترفع درجة حرارة الجسم، مما يجعل الشخص يعاني أكثر في السرير.على غرار تناول الأطعمة الغنية بالتوابل، يمكن أن تكون صلصة الطماطم الموجودة في البيتزا محفزًا لارتجاع الحمض، وفقًا لخبير طب النوم، الدكتور روشير باتيل.وأوصى الدكتور باتيل بتجنب البيتزا وغيرها من الأطعمة التي تحتوي على نسبة عالية من الصوديوم لمدة تصل إلى ثلاث ساعات قبل الذهاب إلى السرير.البرجر هو طعام دهني يمكن أن يستغرق الجسم وقتًا أطول لهضمه، مما يعطل النوم.وقال الدكتور سينج إن هذه المشكلة يمكن أن تتفاقم إذا كان البرجر مغطى بالكاتشب، لأن ذلك يمكن أن يؤدي إلى ارتجاع الحمض. لذلك يمكن أن تكون الفطيرة النباتية خيارًا أكثر أمانًا قبل النوم.غالبًا ما يُنظر إلى الحليب على أنه مشروب عادي قبل النوم، خاصة بالنسبة للأطفال.لكن الدكتور باتيل حذر من أن الحليب يمكن أن يؤدي إلى ارتجاع الحمض بسبب محتواه من اللاكتوز. لذا فإن النسخة النباتية هي الحل الأمثل لتجنب هذه المشكلة.يمكن أن تكون إضافة النعناع للشاي مفيدًا للمعدة بشكل خاص، لكن الخبراء يحذرون من أنه يمكن أن يؤدي أيضًا إلى ارتجاع الحمض.