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ابتكار علمي.. زجاج يُولّد تيارًا كهربائيًا عند تعرضه للضوء

زجاج يولد تيارًا كهربائيًا عند تعرضه للضوء
زجاج يُولّد تيارًا كهربائيًا عند تعرضه للضوء
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ابتكر علماء يابانيون وسويسريون زجاجًا يولد تيارًا كهربائيًا عند تعرضه للضوء، وهو ابتكار يأملون أن يؤدي إلى إنتاج طاقة نظيفة على المدى الطويل.اضافة اعلان

ابتكار زجاج يُولّد تيارًا كهربائيًا عند تعرضه للضوء

وأكد الباحثون في معهد طوكيو للتكنولوجيا وكلية البوليتكنيك الاتحادية في لوزان توليد تيار على الزجاج بعد أن حفروا دائرة على سطحه باستخدام ليزر الفيمتو ثانية، الذي ينبعث منه نبضات ضوئية فائقة القصر.
وقال إيف بيلوار، الأستاذ المساعد في الكلية السويسرية مدير مختبر جالاتيا، لوكالة كيودو للأنباء إن هذه التكنولوجيا "مدهشة ومبتكرة" لأنها يمكن أن تحول مادة دون إضافة أي شيء.
 وعلى الرغم من أن التحديات لا تزال قائمة، يأمل الباحثون أن يأتي اليوم الذي يمكن فيه تطوير نوافذ مغطاة جزئيًا بزجاج التيلوريت الذي تم تحويله بواسطة ليزر الفيمتو ثانية.
وقال بيلوار: "سيكون هذا مصدرًا للطاقة النظيفة ويقلل من الحاجة إلى الوقود الأحفوري"، حسبما نقلت كيودو على موقعها الإلكتروني اليوم الخميس.

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