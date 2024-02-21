10 أخبار لا تفوتك هذا الصباح.. إجازة يوم التأسيس وتخفيضات كبيرة بالخطوط الجوية السعودية

تقدم صحيفة تواصل الإلكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، على مدار الساعات الماضية من اليوم الأربعاء، والتي جاء أبرزها كالتالي:
الإحصاء: 417 مليار ريال فائض الميزان التجاري للمملكة في 2023
حقق الميزان التجاري في المملكة، فائضًا بقيمة 417 مليار ريال في عام 2023، وفقًا للهيئة العامة للإحصاء.
اليوم.. بدء إجازة يوم التأسيس والفصل الدراسي الثاني على مستوى مدارس المملكة
بنهاية دوام اليوم الأربعاء، يبدأ أكثر من 6 ملايين طالب وطالبة بمدارس التعليم العام بمناطق ومحافظات المملكة، إجازة الفصل الدراسي الثاني وإجازة يوم التأسيس.
تخفيضات كبيرة بالخطوط الجوية السعودية بمناسبة يوم التأسيس (تفاصيل)
قدمت الخطوط الجوية السعودية، عروضًا تشمل تخفيضات كبيرة على قيمة التذاكر على الرحلات الداخلية، تصل إلى 25 في المئة، احتفالاً بذكرى يوم التأسيس.
يوم التأسيس.. ماذا تعرف عن ميثاق الدرعية؟
شكل ميثاق الدرعية، لبنة أساسية في مرحلة تأسيس الدولة السعودية الأولى، والذي أصبح منذ زهاء ثلاثة قرون ركنًا أساسًا من أركان الدولة السعودية وحتى اليوم، يعكس هويتها ويؤكد التزامها بمفهوم الدين الصحيح.
طقس مستقر في عموم المملكة وضباب على جازان وعسير وهذه المناطق
توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله تعالى، طقسًا مستقرًا بوجه عام على معظم مناطق المملكة.
بعد فاجعة القصيم.. "إنجاد" يتحرك للبحث عن مفقود آخر بالشرقية
أعلن فريق "إنجاد" للبحث والإنقاذ، اليوم الأربعاء، أنه تلقى بلاغًا عن مفقود بالقرب من الشيحية التابعة للمنطقة الشرقية.
تنبيه مهم من سفارة المملكة بالفلبين لجميع المواطنين
أصدرت سفارة المملكة في الفلبين، اليوم الأربعاء، تنبيهًا عاجلًا لجميع المواطنين.
تنبيه مهم للمحذوفين من حساب المواطن
كشف حساب المواطن عن آلية إعادة التسجيل في برنامج الدعم لمن تم حذف حسابهم.
ما حكم تأخير قضاء رمضان إلى شعبان؟ "الخثلان" يوضح
كشف أستاذ الشريعة ورئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان، عن حكم تأخير قضاء رمضان إلى شعبان.
دراسة: التعرض للضوء الأحمر يعالج مرض السكري
توصل باحثون إلى أن العلاج بالضوء الأحمر يمكن استخدامه للحفاظ على مستويات السكر في الدم لدى مرضى السكري تحت السيطرة.