الدوسري أولهم.. قرارات مهمة بشأن أئمة المسجدين الحرام والنبوي قبل رمضان

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أفادت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بأنه صدرت الموافقة الكريمة بالتجديد لعدد من أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي.
ووفقًا لرئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فقد صدرت الموافقة الكريمة بالتجديد لعدد من أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي.
التجديد
لعدد من أئمة المسجد الحرام والمسجد النبويوأوضحت
على حسابها في منصة "إكس"، أنه تم التجديد لعدد من أئمة المسجد الحرام
والمسجد النبوي. وهم أصحاب الفضيلة الأئمة:
١- د.ياسر بن راشد الدوسري.
٢- د.خالد بن سليمان المهنا.
٣- د.أحمد بن علي الحذيفي.
اعتماد
جدول صلاتي التراويح والتهجد لشهر رمضان 1445
في
الوقت نفسه، تم اعتماد مقترح جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين خلال
شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.
اعتماد
جدول صلاتي التراويح والتهجد لشهر رمضان 1445هـوأوضحت
أن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ السديس، اعتمد مقترح
جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام
1445هـ.
أهم
المشايخ بالجدول المقترح لصلاتيّ التراويح والتهجدوبينت
أن الجدول المقترح لصلاتيّ التراويح والتهجد بـ المسجد الحرام لعام 1445هـ، سيضم
كلاً من الشيخ د. عبدالرحمن السديس، والشيخ د. ماهر المعيقلي، والشيخ د. عبدالله
الجهني، والشيخ د. بندر بليلة.
وكان السديس، قد أكد أن خطة رئاسة الشؤون الدينية لشهر رمضان المبارك تتمحور في:
1 - محورية خدمة الضيف.
2 - إثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين في شهر رمضان المبارك.
3 - تهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين وفق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة.