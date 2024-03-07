الدوسري أولهم.. قرارات مهمة بشأن أئمة المسجدين الحرام والنبوي قبل رمضان

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أفادت رئاسة الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، بأنه صدرت الموافقة الكريمة بالتجديد لعدد من أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي.

ووفقًا لرئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي، الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، فقد صدرت الموافقة الكريمة بالتجديد لعدد من أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي.









التجديد لعدد من أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي



وأوضحت على حسابها في منصة "إكس"، أنه تم التجديد لعدد من أئمة المسجد الحرام والمسجد النبوي. وهم أصحاب الفضيلة الأئمة:١- د.ياسر بن راشد الدوسري.٢- د.خالد بن سليمان المهنا.٣- د.أحمد بن علي الحذيفي.





اعتماد جدول صلاتي التراويح والتهجد لشهر رمضان 1445



اعتماد جدول صلاتي التراويح والتهجد لشهر رمضان 1445هـ



أهم المشايخ بالجدول المقترح لصلاتيّ التراويح والتهجد



تعظيم الخطاب العالمي الديني الوسطي



في الوقت نفسه، تم اعتماد مقترح جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.وأوضحت أن رئيس الشؤون الدينية بالمسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ السديس، اعتمد مقترح جدول صلاتي التراويح والتهجد بالحرمين الشريفين خلال شهر رمضان المبارك لهذا العام 1445هـ.وبينت أن الجدول المقترح لصلاتيّ التراويح والتهجد بـ المسجد الحرام لعام 1445هـ، سيضم كلاً من الشيخ د. عبدالرحمن السديس، والشيخ د. ماهر المعيقلي، والشيخ د. عبدالله الجهني، والشيخ د. بندر بليلة.وكان السديس، قد أكد أن خطة رئاسة الشؤون الدينية لشهر رمضان المبارك تتمحور في:1 - محورية خدمة الضيف.2 - إثراء تجربة القاصدين والزائرين للحرمين الشريفين في شهر رمضان المبارك.3 - تهيئة الأجواء التعبدية الإيمانية لقاصدي وزائري الحرمين الشريفين وفق تطلعات ولاة أمر هذه البلاد المباركة.وخلال تدشينه لخطة رئاسة الشؤون الدينية لموسم شهر رمضان المبارك في رئاسة الشؤون الدينية بمكة، أمس، أكد رئيس الشؤون الدينية أن إيصال رسالة الحرمين الشريفين الدينية للعالم وتعزيز التكامل والتناغم مع شركاء النجاح وكافة القطاعات الحكومية وتعظيم الخطاب العالمي الديني الوسطي من مرتكزات الخطة.