بأبسط الطرق.. كيف تستعيد كلمة سر البريد الإلكتروني الخاص بك؟

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يمكن أن يكون نسيان كلمة مرور إلى كمبيوتر أو حساب شخصي أو مؤسسي عبر البريد الإلكتروني في "Gmail" وغيره، كارثة يترتب عليها وقف مصالح بالجملة تتعلق بمصير الكثيرين.





حل مشكلة نسيان كلمة سر الإيميل عبر استعادة كلمة السر Gmail



أهم الأسئلة التي يطلبها Gmail للمساعدة



الأسئلة الأكثر تكرارًا حول حل مشكلة نسيان كلمة سر الإيميل واسترجاعها

كيف أتذكر كلمة سر البريد الإلكتروني؟



كيف أدخل على الإيميل بدون رقم سري؟



كيف أسترد كلمة المرور في Gmail؟



كيف تعرف كلمة المرور الخاصة بحسابك؟



وعندما ينسى الشخص كلمة مرور "Gmail" الخاصة به، هناك خطوات بسيطة لحل مشكلة نسيان كلمة سر الإيميل، من خلال مراجعة عملية التحقق من الصحة، يمكنك تعيين كلمة مرور Gmail جديدة واستعادة الوصول إلى حساب Google، عبر هذه الخطوات:1 - تأكد من أن لديك عنوان بريد إلكتروني ثانوي محدد لحساب Gmail الخاص بك أو أنك لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك لمدة 5 أيام.2 - اضغط فوق هل نسيت كلمة المرور؟ في صفحة تسجيل الدخول إلى Gmail.3 - إذا طُلب منك ذلك، فاكتب عنوان بريدك الإلكتروني الكامل في Gmail عبر إدخال بريدك الإلكتروني في صفحة دعم الحساب وانقر فوق التالي.4 - سيطلب منك Gmail الآن عددًا من الأسئلة لمحاولة إثبات هويتك كمالكٍ للحساب، لكل سؤال أدخل إجابتك واضغط فوق التالي.5 - إذا لم تتمكن من الإجابة عن سؤال أو لم يكن لديك حق الوصول إلى المورد "مثل عنوان بريد إلكتروني ثانوي أو رقم هاتف"، فاضغط فوق جرب سؤالاً مختلفًا.والأسئلة التي يطلبها Gmail للمساعدة في التحقق من حساب Gmail الخاص بك وحل مشكلة نسيان كلمة سر الإيميل قد تتضمن ما يلي، وليس بالضرورة بالترتيب التالي:- كلمة المرور السابقة: إذا كنت قد غيرت كلمة مرور Gmail وتذكرت كلمة مرور قديمة فقط، فيمكنك إدخالها.- التحقق باستخدام رمز "تم تمكين مصادقة بخطوتين لحساب Gmail": استنادًا إلى طرق التحقق التي تم إعدادها لمصادقة خطوتين، "أدخل رقم الهاتف المستخدم للتحقق إذا تمت مطالبتك بذلك"، يمكنك الحصول على رمز من رسالة نصية قصيرة مستلمة من:1 - "Google" أو تطبيق "مثل Google Authenticator"، أو الرموز الاحتياطية المطبوعة.2 - إذا تم إعداد رقم هاتف لاسترداد الحساب في Gmail: ستتلقى رسالة نصية قصيرة من Google تحتوي على رمز التحقق.3 - عنوان بريد إلكتروني ثانوي لاسترداد حساب Gmail: اتبع الرابط في رسالة من Google تم إرساله إلى عنوان البريد الإلكتروني لإعادة تعيين كلمة المرور إلى حساب Google، حيث تتمكن أيضًا من إدخال أي عنوان بريد إلكتروني حالي لتلقي رمز التحقق.4 - سؤال أمان لاسترداد كلمة مرور Gmail: اكتب الإجابة على سؤال الاسترداد الخاص بك بعد السؤال تحت الإجابة عن سؤال الأمان الذي أضفته إلى حسابك.5 - بعد إثبات أنك مالك حسابك باستخدام أي من الخطوات- وعادةً ما تكون متعددة- أعلاه، سيسجِّل Gmail دخولك إلى الحساب، إذا كنت تريد تغيير كلمة المرور لأسباب أمنية، فاتبع رابط تغيير كلمة المرور.وهكذا تستطيع حل مشكلة نسيان كلمة سر الإيميل الخاص بك.- يمكن حفظ كلمات المرور تلقائيًا بواسطة المتصفحات كجوجل كروم، فأنت غير مضطر إلى حفظ جميع كلمات المرور التي تملكها لحساباتك المختلفة، وإنما يكفي فقط اختيار "حفظ كلمة المرور" عندما يظهر لك بواسطة متصفحك، يمكنك بعد ذلك التوجه إلى إعدادات المتصفح لديك، ثم كلمات المرور والبحث عن الحساب الذي ترغب في معرفة كلمة مروره بسهولة.- في حال نسيت الرقم السري الخاص ببريدك الإلكتروني، فيمكنك دائمًا اختيار "نسيت كلمة المرور" عند محاولة تسجيل الدخول وسيقوم الموقع بتقديم حلول أخرى تساعدك على استعادة كلمة مرور حسابك، كالإجابة على سؤال الأمان الذي حددته سابقًا، أو إرسال رسالة نصية إلى رقم الهاتف المربوط بالحساب.- بطريقة مماثلة لإجابة السؤال السابق، يمكنك اختيار "نسيت كلمة المرور" وسيقوم الموقع بتقديم حلول أخرى تساعدك على استرداد كلمة المرور لبريدك الإلكتروني.- لن تتمكن من عرض كلمة المرور بشكل مباشر حتى لو كان الحساب مسجلاً بالفعل على جهازك، ولكن إذا كنت قد حفظت كلمة المرور في متصفحك، فيمكنك التوجه إلى إعدادات ذلك المتصفح "الملء التلقائي"، كلمات المرور، ثم البحث عن حسابك وعرض كلمة المرور "ستحتاج إلى إدخال الرمز السري للحاسوب" الهاتف الذي تستخدمه.