بأبسط الطرق.. كيف تستعيد كلمة سر البريد الإلكتروني الخاص بك؟

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يمكن
أن يكون نسيان كلمة مرور إلى كمبيوتر أو حساب شخصي أو مؤسسي عبر البريد الإلكتروني في "Gmail"
وغيره، كارثة يترتب عليها وقف مصالح بالجملة تتعلق بمصير الكثيرين.
حل
مشكلة نسيان كلمة سر الإيميل عبر استعادة كلمة السر Gmailوعندما ينسى الشخص
كلمة مرور "Gmail" الخاصة به، هناك خطوات بسيطة لحل مشكلة
نسيان كلمة سر الإيميل، من خلال مراجعة عملية التحقق من الصحة، يمكنك تعيين كلمة
مرور Gmail جديدة واستعادة الوصول
إلى حساب Google، عبر هذه الخطوات:
1 - تأكد من أن لديك عنوان بريد إلكتروني ثانوي محدد لحساب Gmail الخاص بك أو أنك لم تقم بتسجيل الدخول إلى حساب Gmail الخاص بك لمدة 5 أيام.
2 - اضغط فوق هل نسيت كلمة المرور؟ في صفحة تسجيل الدخول إلى Gmail.
3 - إذا طُلب منك ذلك، فاكتب عنوان بريدك الإلكتروني الكامل في Gmail عبر إدخال بريدك الإلكتروني في صفحة دعم الحساب وانقر فوق التالي.
4 - سيطلب منك Gmail الآن عددًا من الأسئلة لمحاولة إثبات هويتك كمالكٍ للحساب، لكل سؤال أدخل إجابتك واضغط فوق التالي.
5 - إذا لم تتمكن من الإجابة عن سؤال أو لم يكن لديك حق الوصول إلى المورد "مثل عنوان بريد إلكتروني ثانوي أو رقم هاتف"، فاضغط فوق جرب سؤالاً مختلفًا.
أهم
الأسئلة التي يطلبها Gmail للمساعدةوالأسئلة
التي يطلبها Gmail للمساعدة في التحقق من
حساب Gmail الخاص بك وحل مشكلة
نسيان كلمة سر الإيميل قد تتضمن ما يلي، وليس بالضرورة بالترتيب التالي:
- كلمة المرور السابقة: إذا كنت قد غيرت كلمة مرور Gmail وتذكرت كلمة مرور قديمة فقط، فيمكنك إدخالها.
- التحقق باستخدام رمز "تم تمكين مصادقة بخطوتين لحساب Gmail": استنادًا إلى طرق التحقق التي تم إعدادها لمصادقة خطوتين، "أدخل رقم الهاتف المستخدم للتحقق إذا تمت مطالبتك بذلك"، يمكنك الحصول على رمز من رسالة نصية قصيرة مستلمة من:
1 - "Google" أو تطبيق "مثل Google Authenticator"، أو الرموز الاحتياطية المطبوعة.
2 - إذا تم إعداد رقم هاتف لاسترداد الحساب في Gmail: ستتلقى رسالة نصية قصيرة من Google تحتوي على رمز التحقق.
3 - عنوان بريد إلكتروني ثانوي لاسترداد حساب Gmail: اتبع الرابط في رسالة من Google تم إرساله إلى عنوان البريد الإلكتروني لإعادة تعيين كلمة المرور إلى حساب Google، حيث تتمكن أيضًا من إدخال أي عنوان بريد إلكتروني حالي لتلقي رمز التحقق.
4 - سؤال أمان لاسترداد كلمة مرور Gmail: اكتب الإجابة على سؤال الاسترداد الخاص بك بعد السؤال تحت الإجابة عن سؤال الأمان الذي أضفته إلى حسابك.
5 - بعد إثبات أنك مالك حسابك باستخدام أي من الخطوات- وعادةً ما تكون متعددة- أعلاه، سيسجِّل Gmail دخولك إلى الحساب، إذا كنت تريد تغيير كلمة المرور لأسباب أمنية، فاتبع رابط تغيير كلمة المرور.
وهكذا تستطيع حل مشكلة نسيان كلمة سر الإيميل الخاص بك.