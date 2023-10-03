أهم 10.. قرارات مهمة من مجلس الوزراء وتنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالشرقية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:



قرار مهم من مجلس الوزراء بخصوص مكافحة غسيل الأموال اضافة اعلان



مجلس الوزراء يستعرض الملامح الأولية للميزانية ومؤشرات سوق العمل



تنبيه مهم من سكني بخصوص المهلة الممنوحة للبناء الذاتي



تدشين أول منشأة لصناعة السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله



شاهد.. السيول تُحوّل وادي الخنق إلى بحيرات في المدينة



ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بأحد الجناة في الشرقية



"التعليم" تقرر صرف إعانة بدل الاغتراب لهؤلاء الطلاب.. تعرف على الشروط



هل يمكن إضافة مدة بأثر رجعي.. التأمينات توضح؟



براتب 7000 ريال لخريجي الثانوية.. فتح باب القبول والتسجيل في برامج الأكاديمية الوطنية



مختص بالطقس يكشف العلاقة بين موسم الوسم والإبل



قال الدكتور خالد الزعاق خبير الطقس والمناخ، إن أغلى ما يملكه العرب من رؤوس الأموال هي الإبل وهي مصدر العزة والثروة عندهم قديما وحديثا.. المزيد

قال الدكتور خالد الزعاق خبير الطقس والمناخ، إن أغلى ما يملكه العرب من رؤوس الأموال هي الإبل وهي مصدر العزة والثروة عندهم قديما وحديثا.. المزيد هنا