أهم 10.. قرارات مهمة من مجلس الوزراء وتنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بالشرقية

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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الثلاثاء، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
قرار مهم من مجلس الوزراء بخصوص مكافحة غسيل الأموال
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أعلن مجلس الوزراء، أن الوحدات المعنية بمكافحة غسل الأموال في جهات إنفاذ النظام، ترتبط بالمسؤول الأول أو من ينيبه.. المزيد هنا
مجلس الوزراء يستعرض الملامح الأولية للميزانية ومؤشرات سوق العمل
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم.. المزيد هنا
تنبيه مهم من سكني بخصوص المهلة الممنوحة للبناء الذاتي
أصدر برنامج سكني، توضيحًا مهمًا للحاصلين على أراض للبناء بخصوص المهلة المحددة للانتهاء.. المزيد هنا
تدشين أول منشأة لصناعة السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله
تحتضن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أول منشأة تصنيعية للسيارات الكهربائية، التابعة لمجموعة لوسِد جروب الأمريكية.. المزيد هنا
شاهد.. السيول تُحوّل وادي الخنق إلى بحيرات في المدينة
جرت اليوم السيول كالأنهار نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار والتي حولت وادي الخنق بالمدينة إلى بحيرات.. المزيد هنا
ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بأحد الجناة في الشرقية
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه.. المزيد هنا
"التعليم" تقرر صرف إعانة بدل الاغتراب لهؤلاء الطلاب.. تعرف على
الشروط
قررت وزارة التعليم، صرف إعانة بدل الاغتراب للطلبة الذين لا تتوفر في بلد إقامة أسرهم أو بالقرب منهم مدارس للمرحلة المتوسطة والثانوية.. المزيد هنا
هل يمكن إضافة مدة بأثر رجعي.. التأمينات توضح؟
أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن النظام لا يسمح بإضافة مدة بأثر رجعي مضى عليها 24 شهر من تاريخ تقديم الطلب.. المزيد هنا
براتب 7000 ريال لخريجي الثانوية.. فتح باب القبول والتسجيل في برامج الأكاديمية الوطنية
أعلنت الأكاديمية الوطنية للبناء بالقصيم (محافظة البكيرية) فتح باب القبول والتسجيل في برامج الأكاديمية الوطنية، لخريجي (الثانوية العامة)، مع مكافأة شهرية (2,000 ريال) و (رواتب 7,000 ريال)، وذلك .. المزيد هنا
مختص بالطقس يكشف العلاقة بين موسم الوسم والإبل
قال الدكتور خالد الزعاق خبير الطقس والمناخ، إن أغلى ما يملكه العرب من رؤوس الأموال هي الإبل وهي مصدر العزة والثروة عندهم قديما وحديثا.. المزيد هنا