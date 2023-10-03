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صحيفة تواصل الالكترونية

هل يمكن إضافة مدة بأثر رجعي.. التأمينات توضح؟

المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية
التأمينات
أ أ
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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن النظام لا يسمح بإضافة مدة بأثر رجعي مضى عليها 24 شهر من تاريخ تقديم الطلب.

إضافة مدة تأمين بأثر رجعي اضافة اعلان


جاء ذلك في رد من التأمينات، عبر حساب "العناية بالعملاء" في منصة إكس "تويتر سابقا"، على سؤال مستفيد قال فيه "السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا أعمل بمدرسة أعمل عند صاحب المنشأة من ٢٠١١ ولم يدرج اسمي بتأمينات الا ١/٢ / ٢١٢ مع العلم عندي إثبات التحاقي بالمنشأة من ٢٠١١ هل تدخل ضمن نهاية الخدمة أو لا؟".
وأجابت التأمينات بقولها "حياك الله  لا يسمح النظام بإضافة مدة بأثر رجعي مضى عليها 24 شهر من تاريخ تقديم الطلب".

خدمة جديدة من التأمينات


وفي وقت سابق، أعلنت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن إتاحة خدمة تيسر على المشتركين إصدار الشهادات التأمينية.
وأوضحت التأمينات، عبر حسابها الرسمي في منصة إكس "تويتر سابقا": "أنه يمكن للمشتركين في نظام التأمينات الاجتماعية الحصول على الشهادة التأمينية فورياً وبضغطة زر".

وأشارت المؤسسة العامة للتأمينات، إلى أنه يمكن الحصول على كافة التفاصيل من خلال الرابط التالي (اضغط هنا).

إصدار شهادة الاشتراك


تتيح هذه الخدمة الحصول على شهادة إلكترونية توضح أجر المشترك السعودي الخاضع للاشتراك.

خطوات الخدمة


- الضغط على "ابدأ الخدمة" وتسجيل الدخول.
- اختيار أيقونة الشهادات ثم اختيار شهادة الاشتراك.
- إصدار الشهادة ويمكن طباعة أو حفظ الشهادة.

تعديل بيانات مشترك


تتيح هذه الخدمة تحديث البيانات الأساسية للمشترك (الاسم - تاريخ الميلاد)

خطوات الخدمة


- الدخول على الخدمة بالنقر على زر "ابدأ الخدمة"
- تعبئة البيانات الشخصية.
- إرفاق المتطلبات بإحدى الصيغ التالية (pdf, png, jpg, jpeg)
- التأكيد على الإقرار وإكمال الطلب.
- ستصلك رسالة نصية تتضمن رقم الطلب ويمكنك متابعة الطلب من هنا 

المستندات المطلوبة


تعبئة نموذج عمليات المشترك، اضغط هنا
إرفاق صورة الإقامة وجواز السفر لغير السعوديين.

 

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