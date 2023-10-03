هل يمكن إضافة مدة بأثر رجعي.. التأمينات توضح؟

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أكدت المؤسسة العامة للتأمينات، أن النظام لا يسمح بإضافة مدة بأثر رجعي مضى عليها 24 شهر من تاريخ تقديم الطلب.





إضافة مدة تأمين بأثر رجعي اضافة اعلان



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