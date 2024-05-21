الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

عاجل.. أطلق النار على مواطن.. تنفيذ حكم الشرع في أحد الجناة بعسير

الداخلية
الداخلية
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook
أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه:

بيان الداخلية:

اضافة اعلان
قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).
أقدم / ذيب بن سعيد بن محمد القحطاني - سعودي الجنسية - على قتل / هادي بن علي بن عائض القحطاني - سعودي الجنسية - وذلك بإطلاق النار عليه مما أدى إلى وفاته.
وبفضل من الله، تمكنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته، وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف، ومن المحكمة العليا وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه.

تنفيذ الحكم:


وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / ذيب بن سعيد بن محمد القحطاني، يوم الثلاثاء 13 / 11 / 1445هـ الموافق 21 / 5 / 2024م، بمنطقة عسير.
ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره. والله الهادي إلى سواء السبيل.

اقرأ أيضا

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن أقدم على ارتكاب جريمة مهددة للأمن الوطني (تفاصيل)

أخبار السعودية.. 13 قرارًا مهمًا لمجلس الوزراء وموعد صرف راتب شهر مايو

ينتهي قريبًا.. رابط وطريقة التقديم على وظائف أمانة منطقة القصيم

أكثر من 5.5 ملايين عملية إلكترونية عبر "أبشر" في إبريل الماضي

عاجل.. إنذار أحمر لـ11 مساءً.. أمطار وسيول وصواعق على مكة والمدينة و7 مناطق

تابعوا آخر أخبار تواصل على
whatsapp twitter nabd news
كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية 10:00 م السبت، 04 مايو 2024

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهي حياة آخر بالرياض.. والداخلية تكشف تفاصيل الجريمة

وزارة الداخلية 4:14 م الأربعاء، 01 مايو 2024

عاجل.. جريمة نكراء.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بجان تخلص من مواطن بطريقة بشعة بالجوف

وزارة الداخلية 7:03 م الثلاثاء، 30 أبريل 2024

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بالجوف.. والداخلية تكشف تفاصيل الجريمة

وزارة الداخلية 11:08 م السبت، 27 أبريل 2024

عاجل.. تنفيذ حكم الشرع في وافد أنهى حياة مواطن بالشرقية .. والداخلية تنشر تفاصيل الجريمة