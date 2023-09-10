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أهم 10.. توضيح مهم من حساب المواطن وأمطار غزيرة تغرق شوارع الطائف

أهم 10
أهم 10
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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام موجزًا بأهم 10 أخبار  تم تناولها على مدار اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:

رد من حساب المواطن.. هل يستمر الدعم الإضافي بعد صرف دفعة سبتمبر؟اضافة اعلان


بعد انتهاء تمديد الدعم الإضافي الذي أمر خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز باستمراره.. المزيد هنا

بشرى من الوطنية للإسكان: 3 مشاريع جوهرية في هذه الأماكن


أعلن الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان NHC محمد بن صالح البطي، خلال فعاليات اليوم الأول من معرض.. المزيد هنا

بالمدة والشروط.. تنبيه عاجل لـ"مساند" بشأن هروب العمالة المنزلية


أعلنت منصة مساند لخدمات العمالة المنزلية في المملكة، أن نقل الخدمات من فرد إلى فرد هي خدمة خاصة بالعمالة المنزلية، ويشترط فيها ألا يكون لدى العامل بلاغ هروب.. المزيد هنا

بالفيديو والصور.. ولي العهد يجتمع مع قادة الدول على هامش قمة العشرين


على هامش انعقاد قمة دول مجموعة العشرين في الهند، اجتمع، اليوم الأحد، صاحب السمو الملكي.. المزيد هنا

مطالب بتدخل عاجل.. دمار كامل لـ20 قرية بإقليم الحوز المغربي جراء الزلزال


كشف سكان قرية امزميز في إقليم الحوز المغربي، أن ما لا يقل عن 20 قرية دمرت بالكامل وبحاجة عاجلة للتدخل.. المزيد هنا

التفاصيل كاملة.. ننشر التعديلات المنظمة لنشاط سيارات الأجرة


طرحت الهيئة العامة للنقل، تعديلات على اللائحة المنظمة لنشاط الأجرة ووسيط الأجرة والتوجيه.. المزيد هنا

مشهد صادم.. نقل ضحايا زلزال المغرب عبر الدواب


وثق مقطع فيديو تناقلته وسائل إعلام مغربية، مشهدا يكشف حجم الكارثة التي يعيشها منكوبو منطقة الزلزال.. المزيد هنا

شاهد.. أمطار غزيرة وسيول تغمر الشوارع بالطائف



تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة من التقلبات الجوية في أحياء الطائف بمنطقة مكة المكرمة.. المزيد هنا

هيئة النقل: 30 يومًا كحد أقصى لموعد تسليم الحافلات الأهلية للمرور في هذه المدن



حددت الهيئة العامة للنقل 30 يومًا كحد أقصى لموعد تسليم الحافلات الأهلية للمرور في مدينة الرياض ومحافظة جدة.. المزيد هنا

وزير الطاقة: اقتصاد المملكة تقدم للمركز الـ 16 داخل مجموعة الـ 20



أكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، وزير الطاقة، أن المملكة عضو فاعل في الكثير من المنظمات والمبادرات الدولية،.. المزيد هنا

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