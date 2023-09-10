أهم 10.. توضيح مهم من حساب المواطن وأمطار غزيرة تغرق شوارع الطائف

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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام موجزًا بأهم 10 أخبار تم تناولها على مدار اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:





رد من حساب المواطن.. هل يستمر الدعم الإضافي بعد صرف دفعة سبتمبر؟ اضافة اعلان



بشرى من الوطنية للإسكان: 3 مشاريع جوهرية في هذه الأماكن



بالمدة والشروط.. تنبيه عاجل لـ"مساند" بشأن هروب العمالة المنزلية



بالفيديو والصور.. ولي العهد يجتمع مع قادة الدول على هامش قمة العشرين



مطالب بتدخل عاجل.. دمار كامل لـ20 قرية بإقليم الحوز المغربي جراء الزلزال



التفاصيل كاملة.. ننشر التعديلات المنظمة لنشاط سيارات الأجرة



مشهد صادم.. نقل ضحايا زلزال المغرب عبر الدواب



شاهد.. أمطار غزيرة وسيول تغمر الشوارع بالطائف



هيئة النقل: 30 يومًا كحد أقصى لموعد تسليم الحافلات الأهلية للمرور في هذه المدن



وزير الطاقة: اقتصاد المملكة تقدم للمركز الـ 16 داخل مجموعة الـ 20

