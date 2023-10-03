براتب 7000 ريال لخريجي الثانوية.. فتح باب القبول والتسجيل في برامج الأكاديمية الوطنية

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أعلنت الأكاديمية الوطنية للبناء بالقصيم (محافظة البكيرية) فتح باب القبول والتسجيل في برامج الأكاديمية الوطنية، لخريجي (الثانوية العامة)، مع مكافأة شهرية (2,000 ريال) و (رواتب 7,000 ريال)، وذلك وفقاً للتفاصيل وطريقة التقديم الموضحة أدناه. اضافة اعلان



مسمى البرنامج:

- دبلوم مبتدئ بالتوظيف.



الفئة المستهدفة:

- خريجي الثانوية العامة.



المزايا:

1- دبلومات مُعتمدة من قبل المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني.

2- توظيف مباشر من قبل أحد الشركات الراعية وابتعاث للتدريب بمكافأة شهرية 2000 ريال وراتب 7000 بعد التخرج.

3- التسجيل في نظام التأمينات الاجتماعية من تاريخ توقيع العقد.

4- تأمين طبي للمتدرب خلال فترة التدريب من قبل الشركة الراعية.

5- سكن مجاني للمتدربين من خارج منطقة القصيم.

6- حوافز ومكافآت أثناء فترة الدراسة وبعد التخرج.





الشروط:

1- يجب أن يكون المتقدم سعودي الجنسية أو من أم سعودية.

2- يجب أن يكون المتقدم خريج الثانوية العامة المسار العلمي مع معدل تراكمي قدره %70 كحد أدنى.

3- اللغة الإنجليزية هي لغة الدراسة ويجب اجتياز اختبار تحديد المستوى الذي سيعقد في مقر الأكاديمية.

4- اجتياز المقابلة الشخصية.

5- يجب أن يكون المتقدم حاصلاً على اختبارات المركز الوطني للقياس (القدرات العامة والتحصيلي)، وتكون المفاضلة حسب النسبة الموزونة.

6- يجب ألا يكون المتقدم قد تم دعمه سابقاً من صندوق تنمية الموارد البشرية (هدف).

7- يجب أن لا يكون المتقدم مسجلاً في التأمينات الاجتماعية عند بداية الدراسة.

8- يجب أن يكون عمر المتقدم بين 17-24 سنة.

9- اجتياز الفحص الطبي للتوظيف.



التفاصيل:

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نبذة الأكاديمية:

- الأكاديمية الوطنية للبناء (NCA) هي مؤسسة تدريب فني وتقني غير ربحية وقد تأسست نتيجة للشراكة المثمرة مع المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني (TVTC) وتعاون الجهات الفاعلة في مجال الانشاء والبناء التي تمول الأكاديمية.





موعد التقديم:

- التقديم مُتاح الآن بدأ اليوم الثلاثاء بتاريخ 1445/03/18هـ الموافق 2023/10/03م.



طريقة التقديم:

- من خلال الرابط التالي:

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