الثلاثاء، 13 ذو القعدة 1445 ، 21 مايو 2024

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٢٠٠ مدرس ومرشد في موسم الحج تعزيزا لإدارة التوجيه والإرشاد

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خدمات حج
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عززت رئاسة الشؤون الدينية للمسجد الحرام والمسجد النبوي؛ إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية؛ بـ ٢٠٠ مدرس ومرشد ومجيب لتوعية ضيوف الرحمن؛ وقاصدي وزائري الحرمين الشريفين، وللرد على استفساراتهم الدينية، المتعلقة بالمسائل الشرعية والمناسك في موسم حج ١٤٤٥ هـ.اضافة اعلان

خدمات لضيوف الرحمن:


وأولت رئاسة الشؤون الدينية اهتماماً كبيراً بتوسيع دائرة مواقع إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية في موسم الحج؛ لتقديم خدمات دينية معيارية وتجويدها، لحجاج بيت الله الحرام, كما فعلت الرئاسة وسائل التواصل الرقمية لإدارة التوجيه والإرشاد ؛مستثمرة التقانة والرقمنة والاتصالات الحديثة والتطبيقات الذكية، لرفع مستوى الوعي الديني والمعرفي الوسطي، لضيوف الرحمن باللين والحكمة والموعظة الحسنة، والتيسير في أداء العبادات والمناسك.
وأعدت إدارة الشؤون التوجيهية والإرشادية حزماً من الخدمات التوجيهية والإرشادية الدينية لضيوف الرحمن لإثراء تجربة ضيوف الرحمن، وتوزيع الكتيبات الإرشادية باللغات العالمية؛ لتعم رسالة الحرمين الوسطية جميع الجنسيات من ضيوف الرحمن، وتوعيتهم، في مسائل العقيدة الإسلامية الوسطية، والعبادات الشرعية، وأحكام المناسك؛ ليؤدوا عباداتهم على علمٍ وبصيرة، على الوجهة الشرعية المطلوبة.

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