الأحد، 02 ربيع الأول 1445 ، 17 سبتمبر 2023

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أهم 10.. تطبيق حكم الشرع في عبدالرحمن القحطاني وبشرى سارة من سكني

أهم 10
أهم 10
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يقدم موقع صحيفة تواصل لقرائه الكرام موجزًا بأهم 10 أخبار  تم تناولها على مدار اليوم الأحد، والتي جاءت كالتالي:


منصة مُدد توضح طريقة تعيين مفوض أو مدقق رواتب عبر نظام إدارة الرواتباضافة اعلان


حددت منصة مُدد الرقمية المتخصصة في تقديم الحلول المتكاملة لرفع مسيرات الرواتب وضمان الالتزام ببرنامج حماية الأجور،. المزيد هنا


الإغاثة الليبية تكشف سب تلوث المياه في درنة.. وتًحذر من كارثة


كشفت الهيئة الليبية للإغاثة اليوم، أن انهيار البنية التحتية في درنة تسبب بتلوث المياه، مؤكدة أن فرق الإنقاذ  تواصل انتشال الجثث المنتشرة في كل مكان.. المزيد هنا

هل دعم حساب المواطن مستمر في شهر أكتوبر القادم؟


أكد برنامج حساب المواطن، أن دعم البرنامج مستمر في شهر أكتوبر المقبل، موضحا أن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم.. المزيد هنا

الداخلية تطبق حكم الشرع في عبد الرحمن القحطاني وتكشف جريمته


أصدرت وزارة الداخلية، اليوم، بياناً بشأن تنفيذ حكم القتل قصاصاً بأحد الجناة في منطقة عسير، فيما يلي نصه.. المزيد هنا

بشرى من سكني للأيتام.. تعرف على التفاصيل


قال برنامج سكني، إن الأيتام لهم الأولوية في الحصول على الدعم السكني.. المزيد هنا


تجهز مفاجأة.. القوات الجوية الملكية تصبغ طائراتها الحربية باللون الأخضر


استعدادًا للمشاركة في فعاليات اليوم الوطني، قامت القوات الجوية الملكية بصبغ طائراتها باللون الأخضر.. المزيد هنا

بالتفاصيل.. أسرار خط سير المخدرات من عاصمة الكبتاجون إلى الشارع الخليجي


أكدت تقارير الأمم المتحدة أن سوريا أصبحت خلال السنوات الأخيرة، واحدة من أكبر منتجي مخدر الكبتاجون في العالم.. المزيد هنا


الضمان الاجتماعي.. هل يؤثر وجود سائق على استحقاق المعاش؟

قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن وجود عدد 3 عمالة منزلية أو أكثر يؤثر على استحقاق معاش الضمان الاجتماعي.. المزيد هنا


بشرى.. مؤشرات تؤكد انخفاض أسعار التأمين على السيارات


أطلقت عدد من شركات التأمين حملة لترويج منتجاتها، من خلال تقديم العروض الخاصة على وثائق المركبات، في الوقت الذي كان متوسط بوليصة "ضد الغير" بين 700 - 1200 ريال.. المزيد هنا


أبها تدخل القائمة.. ارتفاع أسعار إيجارات السكن للشهر الـ 18 على التوالي


استمر مؤشر الإيجار المدفوع للسكن في الارتفاع للشهر الـ18، حيث سجل ارتفاعًا بلغ معدله السنوي 10.8%، بينما بلغ معدله الشهري 0.8%.. المزيد هنا

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مواصفات الأمتعة المسموح بحملها داخل الطائرة للمعتمر

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