الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

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مجلس الوزراء يستعرض الملامح الأولية للميزانية ومؤشرات سوق العمل

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جلسة مجلس الوزراء
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رأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم.اضافة اعلان

الملامح الأولية للميزانية العامة للدولة

وفي الشأن المحلي، استعرض المجلس الملامح الأولية للميزانية العامة للدولة للعام المالي 1445 / 1446هـ (2024م)، وما تضمنته من تقديرات ومستهدفات داعمة لمسيرة التنمية الشاملة في المملكة.

استمرار النمو والتنويع الاقتصادي

وناقش المجلس ضرورة مواصلة العمل على الارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، واستمرار النمو والتنويع الاقتصادي مع الحفاظ على الاستدامة المالية.

مؤشرات سوق العمل

كما نظر مجلس الوزراء، إلى مؤشرات سوق العمل في الربع الثاني من العام الجاري، وما سجلته من انخفاض معدل البطالة بين المواطنين إلى ( 8.3 %) من( 9.7 %) خلال الفترة المماثلة من العام الماضي، وذلك نتيجة مبادرات وبرامج ( رؤية المملكة 2030 ).

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

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