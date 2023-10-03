الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

تنبيه مهم من سكني بخصوص المهلة الممنوحة للبناء الذاتي

سكني
برنامج سكني
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أصدر برنامج سكني، توضيحًا مهمًا للحاصلين على أراض للبناء بخصوص المهلة المحددة للانتهاء 
وحدد البرنامج عبر خدمة "العناية بالمستفيدين" في منصة "إكس"، 4 شروط على النحو التالي:اضافة اعلان
1-الالتزام بمباشرة البدء بالبناء الذاتي وذلك بتوقيع العقد السكني
2-الالتزام باكتمال البناء في المهلة المحددة 3 سنوات
3-سداد الأقساط بشكل كامل ومنتظم
4-تحديث بيانات مراحل البناء وتزويد الصندوق بشهادة إتمام البناء عبر موقع الصندوق 
كذلك يتم إرفاق الشهادة عبر منصة سكني.


شروط الحصول على الدعم السكني

يتمكن جميع مواطني المملكة من التقدم للحصول على الدعم، ولكن يلزم توافر الشروط التالية:
1 – أن يكون المتقدم حاملاً للجنسية السعودية.
2 – كما يلزم أيضًا ألا يكون المتقدم قد استفاد من الدعم من قبل.
3 – كذلك يشترط ألا يكون المتقدم مالكًا لأي عقار.
4 – إقامة المتقدم بشكل دائم داخل المملكة.
5 – أن يقدم المتقدم المستندات التي تثبت دخله الشهري.
6 – ألا يكون المتقدم مستفيدًا من أحد برامج الدعم الأخرى.

خيارات برنامج سكني

ويتيح برنامج سكني الذي خدم أكثر من 1.4 مليون أسرة حتى نهاية 2022 برامج تساعد على تملك المواطنين للمنازل، وغيرهما من الحلول التمويلية والسكنية.
وتشمل الخيارات السكنية والتمويلية:
– الوحدات السكنية الجاهزة ضمن مشاريع الوزارة.
– الوحدات تحت الإنشاء بالشراكة مع المطوّرين العقاريين المؤهلين.
– خيار شراء الوحدات السكنية الجاهزة من السوق.
– البناء الذاتي لمن يمتلكون الأراضي.
– تمويل القرض العقاري القائم، بواسطة القروض العقارية المدعومة بالشراكة مع البنوك والمؤسسات التمويلية.
– إضافة إلى خيار الأراضي المجانية التي تُسلّم للمستفيدين في مختلف مناطق المملكة.
ويسعى البرنامج من خلال هذه الخيارات لتمكين المواطنين المدرجين في عاجل.

اقرأ أيضا

9879و7899
1:13 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

رابط التقديم.. "المنافسة" توفر وظائف شاغرة للعمل في عدة تخصصات

حساب المواطن
10:55 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

قبل إيداع دفعة أكتوبر.. تنبيه من حساب المواطن لأصحاب العقارات

التقني لخدمات البترول
10:29 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

للثانوية فأعلى.. فتح باب التوظيف في المعهد التقني لخدمات البترول

سكني
10:02 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

"الموارد" تحدد شروط المسكن لمستفيدي الضمان الاجتماعي

اقرأ أيضا

"هدف" يعلن عن دورات تدريبية مجانية عن بعد في برامج مايكروسوفت أوفيس

الأحوال المدنية: 4 خطوات لإصدار هوية بدل فاقد

المركز الوطني للتعليم الإلكتروني يعلن عن وظائف بعدة تخصصات

استقدمت عاملة منزلية وبعد وصولها ترفض العمل.. "مساند" يعلق

"الاتصالات السعودية" تعلن عن 27 وظيفة شاغرة

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الدعم السكني سكني 7:54 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

بعد يومين من إيداعه.. تنويه مهم لمن لم يحصل على دعم سكني حتى الآن

قطعة-ارض-سكني 10:02 ص الخميس، 21 سبتمبر 2023

بيان جديد من سكني حول موعد إيداع الدعم الشهري

قطعة-ارض-سكني 8:56 ص الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

دعم من سكني يصل إلى 150 ألف ريال.. تعرف على الشروط

قطعة-ارض-سكني 8:03 ص الإثنين، 18 سبتمبر 2023

هل يحق للأسرة الحصول على الدعم السكني أكثر من مرة؟

اقرأ أيضا

حساب المواطن
6:43 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

لا يملك شيئا من المرفقات المطلوبة.. كيف يمكنه التسجيل في حساب المواطن؟

وزارة الصحة
3:53 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

"الصحة" تُعلن 3 برامج تدريب منتهي بالتوظيف مع مكافأة شهرية

حساب المواطن
3:30 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

حساب المواطن يطالب هؤلاء المستفيدين بالتوجه إلى البنك فورًا

6575678 5667
1:41 م الإثنين، 02 أكتوبر 2023

بشرى للخريجين.. "رعاية" تفتح التوظيف الفوري للثانوي فأعلى

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

الملك مجلس الوزراء
4:05 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء يوجه رسالة عاجلة للمعلمين.. هذه فحواها

F7g4PliXwAAy2w9
3:26 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

12 قرارًا عاجلًا.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في نيوم

سكني
3:01 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

تنبيه مهم من سكني بخصوص المهلة الممنوحة للبناء الذاتي

أخبار السعودية
1:54 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. بدل اغتراب للطلاب وشرط المسكن لمستفيدي الضمان وخلل في سيارات

وزارة الداخلية
1:07 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بأحد الجناة في الشرقية

الأرمن حولوا مسجدًا في قره باغ إلى حظيرة
12:32 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أذربيجان: الأرمن حولوا مسجدًا في قره باغ إلى حظيرة