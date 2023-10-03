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مختص بالطقس يكشف العلاقة بين موسم الوسم والإبل

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خالد الزعاق
أ أ
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قال الدكتور خالد الزعاق خبير الطقس والمناخ، إن أغلى ما يملكه العرب من رؤوس الأموال هي الإبل وهي مصدر العزة والثروة عندهم قديما وحديثا.

موسم الوسم:اضافة اعلان


وأضاف في مقطع فيديو: مع قرب دخول موسم الوسم تبدأ المواشي تضر لبن ويزداد وبرها وتقترب الإبل من الولادة (العشر) وهي النوق التي بلغت في حملها ١٠ شهور.

هطول المطر:


في وقت سابق، قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إن المناطق القطبية معدومة الأمطار بعكس المناطق الاستوائية الدائمة المطر بينما المناطق العربية شحيحة المطر.

وأضاف في مقطع فيديو أن موسم الأمطار على بلدان الخليج طويل لكنه شحيح في هطول المطر، ويبدأ مع دخول موسم سهيل في آخر شهر أغسطس وينتهي بدخول موسم تويبع في نهاية شهر مايو.

وأشار إلى أن المطر يهطل خلال مواسم «سهيل، الوسم، المربعانية، الشبط»، من آخر شهر أغسطس إلى آخر فبراير وهي أمطار تنبت الربيع الشتوي (النفل، الخزامى، الفقع).  

وأضاف أنه حال هطول الأمطار خلال موسم العقارب والأدرعة والحميمين من شهر مارس إلى نهاية شهر مايو فتلك أمطار منبتة للربيع الصيفي.

موسم الصفري:


في وقت سابق، قال الدكتور خالد الزعاق خبير الأرصاد الجوية، إنه طوال الـ 30 يوماً القادمة سيكون هناك 4 فصول في يوم واحد.

وأضاف في مقطع فيديو - بحسب العربية - : خلال الأيام المقبلة سيكون هناك  الخريف في آخر العصر والربيع في أول الصباح والقيظ في الظهر وآخر الليل برودة.

واستكمل: وهذا التقلبات تسمى عند العامة بموسم الصفري (لاصفرار الأجساد من كثرة الأمراض الموسمية الزكام والحساسية).

خط الأستواء:

وتابع: في صباح يوم السبت الموافق 23 سبتمبر ستتخطى الشمس خط الأستواء ، بينما في يوم الأربعاء الموافق 27 سبتمبر سيتساوى طول الليل مع النهار في جميع بقاع الأرض.

في وقت سابق، قال " الزعاق" إن لغات الشعوب متعددة ومن هذه اللغات لغة الألوان، موضحا أنها لغه تجسيد وتشخيص تثبت في الأذهان.

لفة الألوان 


وأشار الزعاق - خلال فقرته المذاعة على قناة العربية، إلى أن أول من استخدم لغة الألوان في حديثهم هم العرب، فاستخدموها في تحياتهم وفي مواسمهم وكذلك في جماليتهم.

الأمراض المتفشية 


وأضاف: "في زمن الأمراض المتفشية يمر الإنسان المصاب بثلاثه ألوان من الحمرة والصفرة إلى الزرقة، وهذه الألوان الثلاثة هي الألوان الرئيسية عند العرب.

وتابع ؛ المصاب الذي لونه أحمر أو أصفر يمكن أن ينجو ولكن إذا وصل لونه إلى الأزرق يعتبر في عداد الموتى.

موسم الحمير 


وذكر أن العامة استخدموا لغة الألوان في حساب مواسمهم، فعندهم "موسم الحمير وموسم أصفري وموسم الأزيري".

أيام البيض


وتابع: كما أن العرب القدماء استخدموها في حساب أيامهم فعندهم أيام البيض في منتصف الشهر، وكذلك الليالي السود في آخر الشهر.



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