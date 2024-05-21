فيديو.. "مدني الرياض" يخمد حريقاً في الواجهة الخارجية لنفق بحي الحمراء إثر حادث مروري

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أعلن الدفاع المدني بالرياض، عن إخماد حريق في الواجهة الخارجية لنفق بحي الحمراء إثر حادث مروري، ولا إصابات.



مدني الدمام يباشر حريقًا في مستودع بحي المنار



وميض لحظي في مطعم بحي الكوثر



حملة لرصد المباني المهجورة والآيلة للسقوط







الدفاع المدني يكافح حريق في أحد الأنفاق على طريق الملك عبدالله بالرياض #عاجل ..الدفاع المدني يكافح حريق في أحد الأنفاق على طريق الملك عبدالله بالرياض pic.twitter.com/hYZCgyCkKw May 21, 2024

وفي وقت سابق، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، أن فرق الإنقاذ تحركت مسرعة لمباشرة حريق في محاقة الدمام بالمنطقة الشرقية.وأوضحت على حسابها في منصة إكس، أن فِرق الدفاع المدني تواصل جهودها للسيطرة على حريق، نشب في مستودع بحي المنار بالدمام.وقبل ذلك، أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني أنها باشرت وميضًا لحظيًا في مطعم بحي الكوثر في محافظة القطيف بالمنطقة الشرقية.وأوضحت أن فرق الدفاع المدني في القطيف قد باشرت وميضًا لحظيًا في مطعم بحي الكوثر، مؤكدة أنه لم تسجل إصابات جراء الحادث.يأتي هذا في وقت أطلقت فيه أمانة المنطقة الشرقية، اليوم، حملة لرصد المباني المهجورة والآيلة للسقوط بالمنطقة المركزية بالدمام، والتي تقع على مساحة أكثر من مليون و 150 ألف متر مربع، وذلك استمرارًا لجهودها في معالجة التشوه البصري، وتحسين المشهد الحضري بالمنطقة.