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صحيفة تواصل الالكترونية

تدشين أول منشأة لصناعة السيارات الكهربائية في مدينة الملك عبدالله

السيارات الكهربائية
مدينة الملك عبدالله الاقتصادية
أ أ
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تحتضن مدينة الملك عبدالله الاقتصادية أول منشأة تصنيعية للسيارات الكهربائية، التابعة لمجموعة لوسِد جروب الأمريكية للسيارات الكهربائية، والمملوكة جزئياً لـ صندوق الاستثمارات العامة.اضافة اعلان
وتتربع وحدة التصنيع على مساحة تزيد عن 1.35 مليون متر مربع، وتشغل ما يقارب الـ 31% من إجمالي المساحة المخصصة لصناعة السيارات بالمنطقة الاقتصادية.


الحصول على رخصة التشغيل

 ومنحت هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة مؤخراً رخصة التشغيل الخاصة بوحدة التصنيع التابعة للمجموعة، التي ستسهم منشأتها التصنيعية (AMP-2) في تحفيز الابتكار وتوفير فرص العمل.
إضافة إلى دعم نمو سلسلة توريد السيارات في المملكة، مع توفير التدريب اللازم لاكتساب المهارات المتخصصة؛ وسط توقعات إنتاج 155 ألف مركبة سنوياً؛ لدى اكتمال مراحل المنشأة.


تحقيق هدف مبادرة السعودية الخضراء

 وتسهم "لوسِد" في تحقيق هدف مبادرة السعودية الخضراء بأن يكون ما لا يقل عن 30% من السيارات في المملكة كهربائية بحلول عام 2030.
وبما يؤدي دوراً جوهرياً في تسريع تحقيق الهدف الإستراتيجي بتنويع اقتصاد المملكة، ودعم مساعي المملكة في بناء اقتصاد أكثر استدامة وتنوعاً.
وتلقت منشأة (AMP-2) دعماً كبيراً من وزارة الاستثمار، وصندوق التنمية الصناعية، ومدينة الملك عبد الله الاقتصادية؛ التي ستتمكن من إنتاج سيارات "لوسِد" الكهربائية وغير المسبوقة لطرحها في سوق المملكة.


يعزز طريق المملكة نحو رؤية 2030

وأوضح أمين عام هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة نبيل بن محمد أمين خوجه، أن تواجد أول منشأة لتصنيع السيارات الكهربائية في المملكة؛ يعزز مضيها قدماً نحو تحقيق رؤيتها لعام 2030.
وقال إن المشروع يعمل على إيجاد قيمة اقتصادية طويلة المدى للمملكة؛ منوهاً بأن تواجد المنشأة في المملكة يتعايش مع إطلاق سمو ولي العهد برنامج المناطق الاقتصادية الخاصة.
إضافة إلى الإعلان عن أربع مناطق اقتصادية خاصة جديدة؛ بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، ومدينة جازان، ورأس الخير، ومدينة الحوسبة السحابية في الرياض.


توسيع نطاق سلسلة التوريد

وأشار إلى الموقع الإستراتيجي للمنشأة في المدينة يشكل عاملاً إضافياً لتحقيق النمو وتوسيع نطاق سلسلة التوريد المحلية، بما يعزز مستويات الطلب للموردين المحليين ويحفز النمو على المدى الطويل.
وبين أن هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة قد منحت مجموعة لوسِد جروب في أغسطس 2022 تصريح بناء منشأتها التصنيعية في مدينة الملك عبد الله الاقتصادية.


توفير الطاقات وبدء الإنتاج

ومنحتها مؤخراً هيئة المدن والمناطق الاقتصادية الخاصة رخصة التشغيل الخاصة بوحدة التصنيع التابعة لها، وتم توفير الطاقات وبدء الإنتاج.
مشيراً إلى أنه يؤخذ من هذه التجربة عدة نقاط مهمة؛ أولها قدرة هذه المناطق الاقتصادية الخاصة على الإنجاز السريع، وتمكين هذه القطاعات الحديثة التي تحاول المملكة من استقطابها.

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