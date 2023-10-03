الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

قرار مهم من مجلس الوزراء بخصوص مكافحة غسيل الأموال

7889878797890
جلسة مجلس الوزراء
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أعلن مجلس الوزراء، أن الوحدات المعنية بمكافحة غسل الأموال في جهات إنفاذ النظام، ترتبط بالمسؤول الأول أو من ينيبه.
وأكد في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء في مدينة نيوم، أنه يتم تحديد المستوى التنظيمي للوحدة بحسب الاحتياج وحجم العمل في كل جهة.اضافة اعلان

افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة

كما أقر المجلس، افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة يُعد تعزيزًا للنجاحات المتواصلة التي تحققها رؤية المملكة في تنويع مصادر الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، والاستدامة، وتوطين التقنيات الحديثة.

تعزيز مسارات العمل المشترك في مختلف المجالات

وتابع المجلس، مستجدات أعمال اللجان المنبثقة عن مجالس التنسيق بين المملكة وعددٍ من الدول، وما اشتملت عليه من مبادرات ومخرجات تهدف إلى تعزيز مسارات العمل المشترك في مختلف المجالات؛ بما يلبي التطلعات المنشودة ويحقق مصالح الشعوب.

مناقشة التعاون المشترك والفرص والآفاق الواعدة

وتناول مجمل المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأيام الماضية، في إطار رفد التعاون المشترك بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة، عبر الزيارات المتبادلة والشراكات المتعددة.

خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء في نيوم

ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم.
كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

اقرأ أيضا

WhatsApp Image 2023-10-03 at 5.36.10 PM
5:41 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

مختص بالطقس يكشف العلاقة بين موسم الوسم والإبل

المتهمين
5:34 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

شرطة الرياض تطيح بـ 7 متورطين في المتاجرة بقواطع نحاسية وكهربائية

سفارة المملكة في أوغندا
4:56 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في القاهرة لجميع المواطنين

أخبار السعودية
4:44 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. رسالة عاجلة للمعلمين ومهلة سكني ومصنع السيارات

اقرأ أيضا

صندوق تنمية الموارد البشرية يتولى إدارة المنصة الوطنية للتوظيف

مجلس الوزراء يوجه رسالة عاجلة للمعلمين.. هذه فحواها

مجلس الوزراء يستعرض الملامح الأولية للميزانية ومؤشرات سوق العمل

أمطار المدينة.. شاهد كيف حولت السيول العيص لأنهار جارية؟

أمانة مكة تبدأ تنفيذ قرار تغطية المباني تحت الإنشاء

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

الملك مجلس الوزراء 4:05 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء يوجه رسالة عاجلة للمعلمين.. هذه فحواها

F7g4ZX3XwAAZEVB 3:40 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء يستعرض الملامح الأولية للميزانية ومؤشرات سوق العمل

صثقصثقصث ص 4:11 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

مجلس الوزراء يوافق على تنظيم الهيئة العامة لتنظيم الإعلام

صثصضثصضقثضقثصثف 3:36 م الثلاثاء، 12 سبتمبر 2023

أمر ملكي عاجل بترقية قيادات في عدد من الوزارات

اقرأ أيضا

20230428223433848
3:03 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

بالشرقية.. حرس الحدود يقيم معرضًا للتوعية بأضرار المخدرات

وزارة التجارة
2:58 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

الطريقة والخطوات.. "التجارة" تطالب بتحديث بيانات المنشآت

أولمبياد الروبوت
2:31 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

انطلاق التصفيات النهائية لـ الأولمبياد العالمي للروبوت في الرياض

الابتعاث الخارجي
2:18 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

إطلاق "مسار واعد".. 6 برامج تدريبية لـ 381 مبتعثًا ومبتعثة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

المتهمين
5:34 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

شرطة الرياض تطيح بـ 7 متورطين في المتاجرة بقواطع نحاسية وكهربائية

الجوازات
5:15 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

توضيح من الجوازات بشأن تمديد تأشيرة مقيم من خارج المملكة

سقوط رافعة
5:13 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

فيديو مؤثر.. سقوط رافعة سيارات في مغسلة على عامل

أخبار السعودية
4:44 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. رسالة عاجلة للمعلمين ومهلة سكني ومصنع السيارات

الملك مجلس الوزراء
4:05 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

مجلس الوزراء يوجه رسالة عاجلة للمعلمين.. هذه فحواها

F7g4PliXwAAy2w9
3:26 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

12 قرارًا عاجلًا.. خادم الحرمين يرأس جلسة مجلس الوزراء في نيوم