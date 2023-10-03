قرار مهم من مجلس الوزراء بخصوص مكافحة غسيل الأموال

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أعلن مجلس الوزراء، أن الوحدات المعنية بمكافحة غسل الأموال في جهات إنفاذ النظام، ترتبط بالمسؤول الأول أو من ينيبه.

وأكد في جلسته المنعقدة اليوم الثلاثاء في مدينة نيوم، أنه يتم تحديد المستوى التنظيمي للوحدة بحسب الاحتياج وحجم العمل في كل جهة. اضافة اعلان





افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة



تعزيز مسارات العمل المشترك في مختلف المجالات



مناقشة التعاون المشترك والفرص والآفاق الواعدة



خادم الحرمين يرأس مجلس الوزراء في نيوم



كما أقر المجلس، افتتاح أول مصنع للسيارات الكهربائية في المملكة يُعد تعزيزًا للنجاحات المتواصلة التي تحققها رؤية المملكة في تنويع مصادر الاقتصاد، وجذب الاستثمارات، والاستدامة، وتوطين التقنيات الحديثة.وتابع المجلس، مستجدات أعمال اللجان المنبثقة عن مجالس التنسيق بين المملكة وعددٍ من الدول، وما اشتملت عليه من مبادرات ومخرجات تهدف إلى تعزيز مسارات العمل المشترك في مختلف المجالات؛ بما يلبي التطلعات المنشودة ويحقق مصالح الشعوب.وتناول مجمل المحادثات التي جرت بين كبار المسؤولين في المملكة ونظرائهم بعدد من الدول خلال الأيام الماضية، في إطار رفد التعاون المشترك بمزيد من الفرص والآفاق الواعدة، عبر الزيارات المتبادلة والشراكات المتعددة.ورأس خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، اليوم، في نيوم.كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.