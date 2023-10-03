الثلاثاء، 18 ربيع الأول 1445 ، 03 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بأحد الجناة في الشرقية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أصدرت وزارة الداخلية، اليوم الثلاثاء، بيانًا بشأن تنفيذ حُكم القتل قصاصًا بأحد الجناة في المنطقة الشرقية، فيما يلي نصه:اضافة اعلان
 قال الله تعالى: (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى) الآية.
 وقال تعالى: (وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاةٌ يَاْ أُولِيْ الأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ).

ضرب المجني عليه على رأسه

 أقدم / رش عباس خان نيثار بايغ، على قتل / محمد مجيد منير منير - باكستانيي الجنسية -، وذلك بضرب المجني عليه على رأسه، مما أدى إلى وفاته بسبب خلاف بينهما.
 وبفضل من الله تمكّنت الجهات الأمنية من القبض على الجاني المذكور، وأسفر التحقيق معه عن توجيه الاتهام إليه بارتكاب جريمته.

أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعًا
 وبإحالته إلى المحكمة المختصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله قصاصاً، وأيد الحُكم من محكمة الاستئناف ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً، وأيد من مرجعه.
 وقد تم تنفيذ حكم القتل قصاصاً بالجاني / رش عباس خان نيثار بايغ - باكستاني الجنسية -، يوم الثلاثاء بتاريخ 18 / 03 / 1445هـ الموافق 03 / 10 / 2023م بالمنطقة الشرقية.
 ووزارة الداخلية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين أو يسفك دماءهم.
 وحذرت في الوقت ذاته كل من تسوّل له نفسه الإقدام على مثل ذلك بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

اقرأ أيضا

أولمبياد الروبوت
2:31 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

انطلاق التصفيات النهائية لـ الأولمبياد العالمي للروبوت في الرياض

الابتعاث الخارجي
2:18 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

إطلاق "مسار واعد".. 6 برامج تدريبية لـ 381 مبتعثًا ومبتعثة

أخبار السعودية
1:54 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. بدل اغتراب للطلاب وشرط المسكن لمستفيدي الضمان وخلل في سيارات

المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي
1:25 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

240 محطة تراقب جودة الهواء كل خمس دقائق في المملكة

اقرأ أيضا

بادر بالتقديم.. 36 وظيفة في "أرامكو روان" لحملة الثانوية والبكالوريوس

شاهد.. السيول تُحوّل وادي الخنق إلى بحيرات في المدينة

المظاهر المناخية.. اليوم دخول "الصرفة" النجم الأخير من سهيل

300 ألف ريال غرامة.. الأمن يضبط 28 شخصًا ارتكبوا هذا الأمر

وزارة التجارة تستدعي سيارات "لينكون" و"فورد" لخلل قد يتسبب في وقوع حوادث

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أخبار ذات صلة

وزارة الداخلية - ابشر 5:36 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

بيان عاجل من الداخلية حول تنفيذ حكم الشرع في مواطن أنهى حياة آخر بهذه الطريقة

وزارة الداخلية 3:55 م الأربعاء، 20 سبتمبر 2023

ارتكب جريمة قتل بشعة.. تنفيذ حكم الشرع قصاصاً في جان بنجران

أهم 10 8:58 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

أهم 10.. تطبيق حكم الشرع في عبدالرحمن القحطاني وبشرى سارة من سكني

الداخلية 5:16 م الأحد، 17 سبتمبر 2023

الداخلية تطبق حكم الشرع في عبد الرحمن القحطاني وتكشف جريمته

اقرأ أيضا

الراتب -- ريال - الموارد
11:52 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

"التعليم" تقرر صرف إعانة بدل الاغتراب لهؤلاء الطلاب.. تعرف على الشروط

eosrMdqD-saudi-post-393632
10:52 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 5 خطوات لإرسال الرسائل بعد تحصيل أجور الخدمة عبر مكاتب البريد

أهم 10
9:56 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. مسؤول لمراقبة حافلات المدارس وإجراءات لمواجهة فيروس نيباه

درجات الحرارة
9:20 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أعلاها 43.. درجات الحرارة المسجلة اليوم في المملكة

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:54 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. بدل اغتراب للطلاب وشرط المسكن لمستفيدي الضمان وخلل في سيارات

وزارة الداخلية
1:07 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

ارتكب جريمة بشعة.. تنفيذ حكم الشرع قصاصًا بأحد الجناة في الشرقية

الأرمن حولوا مسجدًا في قره باغ إلى حظيرة
12:32 م الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

أذربيجان: الأرمن حولوا مسجدًا في قره باغ إلى حظيرة

8غ8797978089098
11:37 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

المملكة تسجل 77.66 نقطة في مؤشر اتصال شبكة الملاحة البحرية

حساب المواطن
10:55 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

قبل إيداع دفعة أكتوبر.. تنبيه من حساب المواطن لأصحاب العقارات

eosrMdqD-saudi-post-393632
10:52 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

خدمة اليوم.. 5 خطوات لإرسال الرسائل بعد تحصيل أجور الخدمة عبر مكاتب البريد