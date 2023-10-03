"التعليم" تقرر صرف إعانة بدل الاغتراب لهؤلاء الطلاب.. تعرف على الشروط

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قررت وزارة التعليم، صرف إعانة بدل الاغتراب للطلبة الذين لا تتوفر في بلد إقامة أسرهم أو بالقرب منهم مدارس للمرحلة المتوسطة والثانوية. اضافة اعلان







"التعليم" تقرر صرف إعانة بدل الاغتراب للطلبة الذين لا تتوفر في بلد إقامة أسرهم أو بالقرب منهم مدارس للمرحلة المتوسطة والثانوية. عاجل.. لأنها السعودية العظمى:"التعليم" تقرر صرف إعانة بدل الاغتراب للطلبة الذين لا تتوفر في بلد إقامة أسرهم أو بالقرب منهم مدارس للمرحلة المتوسطة والثانوية. pic.twitter.com/YudnQMTh9p October 3, 2023

شروط صرف إعانة بدل الاغتراب للطلاب



إجراءات الحصول على إعانة بدل الاغتراب



فيما يلي شروط صرف إعانة (بدل الاغتراب):-ـ أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو لأم سعودية.-أن تكون أسرة الطالب مقيمة في بلدة ليس فيها مدرسة متوسطة أو ثانوية، وتبعد عن أقرب بلدة يتوفر فيها مدرسة حسب مرحلة الطالب مسافة لا تقل عن 50 كم مسفلت، أو 35 كم صحراء أو ممهد، أو 15 كم وعر (الوعر هو الطريق الجبلي أو الرملي الذي لا تسلكه السيارة إلا بصعوبة بالغة).. صورة مصدقة من بطاقة نجاح الطالب من المرحلة أو الصف السابق.. صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة المضاف فيه الطالب.. تعبئة نموذج الاغتراب.