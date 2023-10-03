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صحيفة تواصل الالكترونية

"التعليم" تقرر صرف إعانة بدل الاغتراب لهؤلاء الطلاب.. تعرف على الشروط

الراتب -- ريال - الموارد
بدل الاغتراب يصرف لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية
أ أ
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قررت وزارة التعليم، صرف إعانة بدل الاغتراب للطلبة الذين لا تتوفر في بلد إقامة أسرهم أو بالقرب منهم مدارس للمرحلة المتوسطة والثانوية.اضافة اعلان


شروط صرف إعانة بدل الاغتراب للطلاب

فيما يلي شروط صرف إعانة (بدل الاغتراب):
-ـ أن يكون الطالب سعودي الجنسية أو لأم سعودية.
-أن تكون أسرة الطالب مقيمة في بلدة ليس فيها مدرسة متوسطة أو ثانوية، وتبعد عن أقرب بلدة يتوفر فيها مدرسة حسب مرحلة الطالب مسافة لا تقل عن 50 كم مسفلت، أو 35 كم صحراء أو ممهد، أو 15 كم وعر (الوعر هو الطريق الجبلي أو الرملي الذي لا تسلكه السيارة إلا بصعوبة بالغة).

إجراءات الحصول على إعانة بدل الاغتراب

. صورة مصدقة من بطاقة نجاح الطالب من المرحلة أو الصف السابق.
. صورة من بطاقة الأحوال المدنية أو دفتر العائلة المضاف فيه الطالب.
. تعبئة نموذج الاغتراب.

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