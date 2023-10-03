شاهد.. السيول تُحوّل وادي الخنق إلى بحيرات في المدينة

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جرت اليوم السيول كالأنهار نتيجة تساقط كميات غزيرة من الأمطار والتي حولت وادي الخنق بالمدينة إلى بحيرات.





سيول وأمطار على وادي الخنق بالمدينة اضافة اعلان



سحب ممطرة ورياح متربة



وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهد وادي الخنق لسيول جارية جراء هطول أمطار غزيرة مع رياح نشطة.يأتي هذا في وقت توقع فيه المركز الوطني للأرصاد بأن الفرصة مستمرة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وزخات من البرد.وأوضح المركز أن هذه الحالة تكون على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، ولا يستبعد تكون الضباب على أجزاء من تلك المناطق.الدفاع المدني يطالب بأخذ الحيطة والحذرفيما دعت المديرية العامة للدفاع المدني، إلى ضرورة أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على عدد من مناطق المملكة، مشددة على ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.