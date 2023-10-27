السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

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صحيفة تواصل الالكترونية

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

أهم 10
أهم 10
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تقدم صحيفة “تواصل” لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الجمعة، والتي جاء أبرزها على النحو التالي:
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لأول مرة.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار
تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مستوى تريليون دولار (3.75 تريليون ريال) لأول مرة في تاريخه، ليقترب من تحقيق أهداف رؤية 2030 في مجالات متعددة.

وزير الخارجية ونظيره الأردني يبحثان الأوضاع في فلسطين
تلقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، اتصالاً هاتفياً من معالي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية الدكتور أيمن الصفدي.

"التعليم" تعيد فتح باب التقاعد المبكر للمعلمين
أعادت وزارة التعليم، فتح نظام فارس للتقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1445، لحين بداية عملية احتساب الاحتياج التعليمي.

الشرط الوحيد لمنح تراخيص العمل في المملكة للشركات الأجنبية
كشفت وزارة الاستثمار، عن المستندات المطلوبة والشروط والقيود المعتمدة لتقديم خدمة الترخيص التجاري للمنشآت الأجنبية بنسبة 100%.

القبض على 11 متهمًا وأكثر من 3.8 ملايين قرص مخدر بالرياض
صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد مروان الحازمي، بأن المتابعة الأمنية لنشاطات الشبكات الإجرامية التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، وترويجها فيها أسفرت عن ضبط (3,860,000) قرص من مادة الإمفيتامين المخدر بمنطقة الرياض.

تنبيه من سكني للمطلقات والأرامل بخصوص الاستفادة من الدعم
كشف برنامج سكني عن شروط استفادة المطلقات والأرامل من الدعم السكني.

أمطار غزيرة وسيول تقطع الطرق وتُغرق الأحياء.. ماذا يحدث في مكة؟
اجتاحت مساء اليوم الجمعة، حالة مطرية قوية منطقة مكة المكرمة، أدت لجريان وتدفق السيول التي قطعت الطرق وأغرقت الشوارع والطرقات.

غدًا بالـ 10 مساءً.. إقامة صلاة الخسوف في المسجد الحرام
أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، عن إقامة صلاة الخسوف غدًا السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً.

استشهاد 44 واعتقال 56 وزيادة كبيرة في أعداد النازحين بغزة(تقرير)
وثّقت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، اليوم الجمعة، نزوح نحو 629 ألف نازح فلسطيني، إلى 150 مركز إيواء تابع لها في قطاع غزة، بعد تعرض منازلهم لقصف الاحتلال المستمر على قطاع غزة لليوم 21 على التوالي.

بالتفاصيل.. إصابة 6 أشخاص جراء سقوط طائرة بدون طيار جنوب سيناء
أُصيب 6 أشخاص جراء سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا بجنوب سيناء.

نجاح الضغوط الإسلامية.. مشروع قانون يحمي "المصحف الشريف" في الدنمارك
قدمت الحكومة الدنماركية، اليوم الجمعة، مشروع قانون معدلاً لحظر حرق المصحف على أراضيها، بعدما قوبلت نسخة أولى من القانون بانتقادات بسبب القيود المفروضة على حرية التعبير وصعوبات تنفيذه.

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