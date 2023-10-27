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بالتفاصيل.. إصابة 6 أشخاص جراء سقوط طائرة بدون طيار جنوب سيناء

سقوط طائرة بدون طيار
أسفر انفجار طابا عن سقوط 6 مصابين
أ أ

أُصيب 6 أشخاص جراء سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار مجهولة الهوية بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا بجنوب سيناء. اضافة اعلان

سقوط طائرة موجهة بدون طيار

وأعلن المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة المصرية، عن سقوط إحدى الطائرات الموجهة بدون طيار، مجهولة الهوية، صباح اليوم الجمعة، بجوار أحد المباني بجانب مستشفى طابا الواقعة في جنوب سيناء.

إصابة 6 أفراد

وذكر المتحدث العسكري، في بيان اليوم الجمعة، أن سقوط الطائرة مجهولة الهوية أسفر عن إصابة 6 أفراد وتم خروجهم من المستشفى بعد تلقى الإسعافات اللازمة.
وأوضح البيان أن الحادث قيد التحقيق بواسطة لجنة مختصة من الجهات المعنية.

سقوط صاروخ

وذكرت قناة القاهرة الإخبارية اليوم أن صاروخًا سقط في مدينة طابا المصرية، ما أدى إلى إحداث تلفيات في إحدى البنايات، وإصابات خفيفة لحقت بـ6 مواطنين.
ونقلت القناة عن مصدر سيادي مصري، قوله إن مصر تحتفظ لنفسها بحق الرد، وذلك بعد سقوط صاروخ استهدف مبنى إسعاف تابع لمستشفى طابا.
وأوضح المصدر أنه بمجرد تحديد جهة إطلاق الصاروخ ستكون كل الخيارات متاحة للتعامل معها.

10 سيارات إسعاف
وقالت وزارة الصحة المصرية في بيان اليوم إنها دفعت بـ10 سيارات إسعاف مجهزة إلى موقع سقوط جسم متفجر في الساعات الأولى من صباح اليوم داخل مدينة طابا بالقرب من مبنى الإسعاف والسكن الإداري بجوار مستشفى طابا المركزي في محافظة جنوب سيناء.
وأوضحت الوزارة أن سيارات الإسعاف قامت بنقل ستة مصابين إلى مستشفى طابا المركزي، مشيرة إلى أن جميع الإصابات كانت طفيفة وغير مهددة للحياة.
وتابعت أن أربعة مصابين غادروا المستشفى بعد تلقي العلاج، ومن المنتظر خروج باقي المصابين خلال الساعات القادمة.

تحقيقات موسعة

وفي وقت سابق اليوم هرعت قوات الأمن المصرية لموقع الحادث، وبدأت تحقيقًا موسعًا للكشف عن ملابساته.
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الأحد الماضي أن إحدى دباباته أطلقت نيرانها عن طريق الخطأ وأصابت موقعًا مصريًا بالقرب من الحدود في منطقة كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.
وتعتبر طابا مدينة مصرية ذات طابع سياحي، تحظى بشعبية كبيرة، تتبع محافظة جنوب سيناء، وتقع على رأس خليج العقبة على البحر الأحمر قبالة مدينة إيلات الساحلية في إسرائيل، على بعد أكثر من 350 كلم (220 ميلا) من غزة.
وكان مجلس الأمن القومي الإسرائيلي قد دعا المواطنين الإسرائيليين إلى مغادرة مصر ودول عربية أخرى "على الفور"، في ظلّ تصاعد التوترات الإقليمية بسبب الحرب مع غزة المستمرة منذ السابع من أكتوبر الجاري.
يذكر أن الجيش المصري أعلن، الأحد، وقوع "بعض الإصابات الطفيفة" في صفوف القوات المصرية على الحدود مع إسرائيل، نتيجة قصف "عن طريق الخطأ" من دبابة اسرائيلية، من دون أن يحدد عدد الجرحى.

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