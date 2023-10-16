تفاصيل خطة "التعليم" لرفع مستوى الطلاب من 50 إلى 80%

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أعـدت وزارة التعليم خطة لرفع جــودة التعليم عبـر مـؤشـرات دقيقة يتم العمل بها اعتبارًا من هـذا العام وحتى تحقيق رؤيـة 2030. اضافة اعلان

وتهدف الخـطـة لـرفـع مـسـتـويـات الـطـلاب في الاخـتـبـارات الوطنية والـدولـيـة من 50% حاليًا إلى 80% بحلول ،2030.





زيادة المستوى 5% سنويًا





المدارس المتميزة في التقويم





رفع كفاءة الانفاق





مراحل الطفولة المبكرة



وتعتمد الخطة على زيـــادة المستوى 5% سنويًا، ورفــع مستويات الانضباط في البيئة التعليمية من 85% حاليًا إلى %100.كما تهدف إلى رفع نسبة طلبة التعليم الـعـام الـذيـن يحققون الـمسـتـوى المـرتـفـع في الاخــتــبــارات الوطنية من 9.3% في العام الدراسي وصولا إلى 25% مـع نهاية الـرؤيـة.وزيــادة نسبة المـدارس التي حققت التميز في التقويم المدرسي من 2% في نهاية العام الدراسي الحالي وصولا إلى 50% بـنـهـايـة 2030.وكذلك زيـادة نسبة المعلمين المرخصين من 25.6% في العام الجاري وصولا إلى 100% في 2030 .كما تضمنت الخطة الاهتمام برفع كفاءة الانفاق إلى 22% ورفـــع رضا العاملين في المدارس إلى 90% من 83% حاليًا.يأتي ذلك في إطار تحقيق رؤية 2030 ومـواكـبـة بـرنـامـج تنمية الـقـدرات البشرية لتعزيز تنافسية المواطن عالميا، وتنمية قدرات المواطن.بدءًا من مراحل الطفولة المبكرة، مرورًا بالتعليم العام، والتعليم الجامعي والـــتـــدريـــب الـتـقـنـي والمهني، وصولا إلى التدريب والتعلم مدى الحياة.