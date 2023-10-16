تفاصيل خطة "التعليم" لرفع مستوى الطلاب من 50 إلى 80%

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أعـدت وزارة
التعليم خطة لرفع جــودة التعليم عبـر مـؤشـرات دقيقة يتم العمل بها اعتبارًا من
هـذا العام وحتى تحقيق
رؤيـة 2030.
وتهدف الخـطـة لـرفـع مـسـتـويـات الـطـلاب في الاخـتـبـارات الوطنية والـدولـيـة من 50% حاليًا إلى 80% بحلول ،2030.
وتعتمد الخطة
على زيـــادة المستوى 5% سنويًا، ورفــع مستويات الانضباط في البيئة التعليمية من 85% حاليًا إلى %100.
زيادة المستوى
5% سنويًا
كما تهدف إلى رفع نسبة طلبة التعليم الـعـام الـذيـن يحققون الـمسـتـوى المـرتـفـع في الاخــتــبــارات الوطنية من 9.3% في العام الدراسي وصولا إلى 25% مـع نهاية الـرؤيـة.
وزيــادة نسبة المـدارس
التي حققت التميز في التقويم المدرسي من 2% في نهاية العام الدراسي الحالي وصولا
إلى 50% بـنـهـايـة 2030.
المدارس
المتميزة في التقويم
وكذلك زيـادة نسبة المعلمين المرخصين من 25.6% في العام الجاري وصولا إلى 100% في 2030 .
كما تضمنت الخطة
الاهتمام برفع كفاءة الانفاق إلى 22% ورفـــع رضا العاملين في المدارس إلى 90% من 83% حاليًا.
رفع كفاءة
الانفاق
يأتي ذلك في إطار تحقيق رؤية 2030 ومـواكـبـة بـرنـامـج تنمية الـقـدرات البشرية لتعزيز تنافسية المواطن عالميا، وتنمية قدرات المواطن.