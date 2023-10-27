"التعليم" تعيد فتح باب التقاعد المبكر للمعلمين

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أعادت وزارة التعليم، فتح نظام فارس للتقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1445، لحين بداية عملية احتساب الاحتياج التعليمي. اضافة اعلان

وأفادت صحيفة "عكاظ"، أن التقديم سيكون متاحًا عبر النظام وحتى تحديد وقت الإغلاق من قبل الوزارة، على أن يكون تاريخ ترك العمل رسميًا بنهاية دوام يوم الخامس من شهر ذي الحجة من العام الحالي، ولن يكون هناك عدول عن التقاعد المبكر في حال اكتمال إجراءات الاعتماد في نظام "فارس".

وكانت الوزارة فتحت باب التقديم للتقاعد يوم 26 محرم من العام الحالي، وتم إغلاقه في غرة شهر ربيع الأول.





خطوات التقاعد المبكر:

