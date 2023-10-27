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"التعليم" تعيد فتح باب التقاعد المبكر للمعلمين

نظام فارس
نظام فارس
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أعادت وزارة التعليم، فتح نظام فارس للتقديم على التقاعد المبكر لشاغلي الوظائف التعليمية للعام الدراسي الحالي 1445، لحين بداية عملية احتساب الاحتياج التعليمي.اضافة اعلان
وأفادت صحيفة "عكاظ"، أن التقديم سيكون متاحًا عبر النظام وحتى تحديد وقت الإغلاق من قبل الوزارة، على أن يكون تاريخ ترك العمل رسميًا بنهاية دوام يوم الخامس من شهر ذي الحجة من العام الحالي، ولن يكون هناك عدول عن التقاعد المبكر في حال اكتمال إجراءات الاعتماد في نظام "فارس".
وكانت الوزارة فتحت باب التقديم للتقاعد يوم 26 محرم من العام الحالي، وتم إغلاقه في غرة شهر ربيع الأول.

خطوات التقاعد المبكر:

-الدخول على حساب الموظف في نظام فارس من هنا.
-صلاحية الخدمة الذاتية للموظف.
-التقاعد المبكر للمعلمين.
-طلب إحالة على التقاعد المبكر.
-الضغط على أيقونة "إضافة".
-إدخال تاريخ التقاعد.
-الضغط على أيقونة "التالي".
-إرفاق الوراق المطلوبة في ملف مضغوط.
-الضغط على أيقونة "تنفيذ".
الأوراق المطلوبة للتقاعد المبكر
-بيان خدمة.
-إخلاء طرف من البنك العقاري.
-ایبان مختوم من البنك.
-صورة الهوية مصدقة طبق الأصل من المدير.

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