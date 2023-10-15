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صحيفة تواصل الالكترونية

4 عقوبات محظورة على الطلاب في المدارس.. تعرف عليها

طلاب المدارس
طلاب المدارس
أ أ
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أكدت وزارة التعليم على عدم معاقبة طلاب وطالبات المدارس بأي من هذه الطرق الـ 4، وطالبت إدارة المدارس الالتزام بذلك.

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طرق عقاب الطلاب الممنوعة

1- يمنع معاقبة الطالب بحرمانه من تناول وجبة الإفطار في موعدها
2- يمنع معاقبة الطالب بنسخ الواجب المدرسي عدة مرات
3- يمنع معاقبة الطالب بإقصائه خارج الصف الدراسي
4- يمنع معاقبة الطالب بتوقيفه لأكثر من 3 دقائق


نتائج مكاتب التعليم في مؤشر ترتيب الاختبارات

كما أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج مكاتب التعليم الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب الاختبارات للعام الدراسي 1444هـ على المستوى الوطني.


اختبارات قدرات علمي

وفيما يلي نتائج مكاتب التعليم الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في اختبارات قدرات علمي بنين للعام الدراسي 1444 هـ على المستوى الوطني:
1 مكتب تعليم العليا (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض)  المنطقة - الرياض  78.973
2- مكتب التعليم بالظهران (الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية) المنطقة الشرقية  76.755
3- ينبع الصناعية (الهيئة الملكية - ينبع) المنطقة - المدينة المنورة 75.831
4- معهد العاصمة (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض)  المنطقة - الرياض 74.679
5- مكتب تعليم العارض (لإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض)  المنطقة - الرياض 74.395
6- إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل (الهيئة الملكية - الجبيل) المنطقة الشرقية 74.31
7- مكتب التعليم بشرق الدمام (الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية) المنطقة الشرقية  73.452
8- مكتب تعليم المعذر (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض 72.614
9- مكتب تعليم الملز (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض 72.531
10- مكتب التعليم بشمال جدة (الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة)  المنطقة - مكة المكرمة 72.258

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