4 عقوبات محظورة على الطلاب في المدارس.. تعرف عليها

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أكدت وزارة التعليم على عدم معاقبة طلاب وطالبات المدارس بأي من هذه الطرق الـ 4، وطالبت إدارة المدارس الالتزام بذلك.



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طرق عقاب الطلاب الممنوعة





نتائج مكاتب التعليم في مؤشر ترتيب الاختبارات





اختبارات قدرات علمي



1- يمنع معاقبة الطالب بحرمانه من تناول وجبة الإفطار في موعدها2- يمنع معاقبة الطالب بنسخ الواجب المدرسي عدة مرات3- يمنع معاقبة الطالب بإقصائه خارج الصف الدراسي4- يمنع معاقبة الطالب بتوقيفه لأكثر من 3 دقائقكما أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج مكاتب التعليم الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب الاختبارات للعام الدراسي 1444هـ على المستوى الوطني.وفيما يلي نتائج مكاتب التعليم الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في اختبارات قدرات علمي بنين للعام الدراسي 1444 هـ على المستوى الوطني:1 مكتب تعليم العليا (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض 78.9732- مكتب التعليم بالظهران (الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية) المنطقة الشرقية 76.7553- ينبع الصناعية (الهيئة الملكية - ينبع) المنطقة - المدينة المنورة 75.8314- معهد العاصمة (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض 74.6795- مكتب تعليم العارض (لإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض 74.3956- إدارة التعليم العام بالهيئة الملكية بالجبيل (الهيئة الملكية - الجبيل) المنطقة الشرقية 74.317- مكتب التعليم بشرق الدمام (الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة الشرقية) المنطقة الشرقية 73.4528- مكتب تعليم المعذر (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض 72.6149- مكتب تعليم الملز (الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض) المنطقة - الرياض 72.53110- مكتب التعليم بشمال جدة (الإدارة العامة للتعليم بمحافظة جدة) المنطقة - مكة المكرمة 72.258