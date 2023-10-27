غدًا بالـ 10 مساءً.. إقامة صلاة الخسوف في المسجد الحرام

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أعلنت الهيئة العامة للعناية بشؤون الحرمين، عن إقامة صلاة الخسوف غدًا السبت في تمام الساعة العاشرة مساءً.





إمام صلاة الخسوف الشيخ د.بندر بليلة.



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وأوضحت وكالة شؤون الأئمة والمؤذنين أن موعد إقامة صلاة الخسوف في المسجد الحرام يوم غد ستكون عند الساعة 10 مساءً، وإمام صلاة الخسوف الشيخ د.بندر بليلة.





خسوفٌ جزئيٌ مشاهدٌ بالعين المجردة غدًا



وأفاد رئيس الجمعية الفلكية بجدة المهندس ماجد أبو زاهرة أن الكرة الأرضية ستشهد غدًا، خسوفًا جزئيًا للقمر بنسبة صغيرة ستشاهد كافة مراحله في سماء المملكة والوطن العربي ومعظم أنحاء أوروبا وأفريقيا وآسيا وأستراليا.





خسوف الجزئي يستمر لمدة ساعة و17 دقيقة



وأوضح أن مرحلة الخسوف الجزئي تستمر لمدة ساعة و17 دقيقة ما بين الساعة 10:35 مساءً إلى 11:52 مساءً بتوقيت المملكة وهو الخسوف الأخير سنة 2023.وبيّن أن خسوف القمر الجزئي سيبدأ في كافة مناطق السعودية في نفس التوقيت وذلك مع بداية دخول قرص القمر البدر إلى ظل الأرض عند الساعة 10:35 مساءً ويتحرك القمر من غرب إلى شرق ظل الأرض وهي الحركة الطبيعية له في مداره حول كوكبنا.





كيفية حدوث خسوف القمر غدًا



وأضاف أنه بعد 39 دقيقة من بداية الخسوف الجزئي سيصل ذروته العظمى الساعة 11:14 مساءً وسيكون (6%) فقط من قرص القمر داخل ظل الأرض وبعد 10 دقائق يصل القمر لحظة الاكتمال بدرًا ويكون أكمل نصف مداره حول الأرض هذا الشهر.