أمطار غزيرة وسيول تقطع الطرق وتُغرق الأحياء.. ماذا يحدث في مكة؟

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اجتاحت مساء اليوم الجمعة، حالة مطرية قوية منطقة مكة المكرمة، أدت لجريان وتدفق السيول التي قطعت الطرق وأغرقت الشوارع والطرقات. اضافة اعلان





السيول تغرق حي العوالي في

الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

27 أكتوبر 2023 م

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. pic.twitter.com/PScysX0D5s 🔴 فيديو متداولالسيول تغرق حي العوالي في #مكه_المكرمة الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ27 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ October 27, 2023



السيول تغرق شوارع حي العوالي

الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

27 أكتوبر 2023 م

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. pic.twitter.com/Y7H82Gs7ir 🔴 فيديوالسيول تغرق شوارع حي العوالي #مكه_المكرمة الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ27 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ October 27, 2023



امطار غزيرة على

الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

27 أكتوبر 2023 م

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. pic.twitter.com/B1hGnJ1G4S 🔴 فيديوامطار غزيرة على #جده_الأن الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ27 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ October 27, 2023



السيول القوية في مشعر مزدلفة

الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

27 أكتوبر 2023 م

من | ابوثامر القرشي

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. pic.twitter.com/V3uSSUDa6o 🔴 شاهدالسيول القوية في مشعر مزدلفة #مكه_المكرمة الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ27 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | ابوثامر القرشي October 27, 2023



السيول تحتجز المركبات في

مشعر منى

الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ

27 أكتوبر 2023 م

من | منصور المطرفي

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. pic.twitter.com/ZBshEBlLtf 🔴 فيديوالسيول تحتجز المركبات فيمشعر منى #مكه_المكرمة الجمعة ١٢ ربيع الآخر ١٤٤٥هـ27 أكتوبر 2023 م #وسم١٤٤٥ من | منصور المطرفي October 27, 2023

"الأرصاد" يُحذر أهالي جدة من أمطار غزيرةوأصدر المركز الوطني للأرصاد مساء اليوم الجمعة، تحذيرًا مهمًا لسكان محافظة جدة بمنطقة مكة، من تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.وعلى حسابه في منصة "إكس"، توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، هطول "الأمطار المتوسطة والغزيرة" على محافظة جدة والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، مستمرة معنا حتى يوم الاثنين، والحالة المؤثرة حالياً ستنتهي تدريجياً خلال الساعات المقبلة.وأوضح أن صور الرادارات تبيّن خلال الساعات القادمة تأثر محافظة جدة خاصة الأجزاء الشرقية منها بالتيارات الهابطة نشطة السرعة المثيرة للغباروهطول أمطار، بسبب تواجد السحب الرعدية الممطرة على العاصمة المقدسة والمحافظات القريبة منها.وناشد سكان جدة ومنطقة مكة المكرمة بضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع تعليمات الجهات المعنية.سيول هادرة تقطع طريق الحسينية جنوب مكةكما هطلت اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة ما أدى لتدفق سيول هادرة قطعت طريق الحسينية.السيول تغرق المركبات في مشعر منىوسط ذهول الزوار والأهالي، جرفت السيول الجارية المركبات بعدما أغرقت الشوارع والطرق في مشعر منى.أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيولوفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة.سماء غائمة وسحب ممطرة على الرياض والقصيموأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.أمطار وسيول ورياح نشطةفي حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذرفيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.