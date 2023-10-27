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أمطار غزيرة وسيول تقطع الطرق وتُغرق الأحياء.. ماذا يحدث في مكة؟

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أمطار وسيول في مكة
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اجتاحت مساء اليوم الجمعة، حالة مطرية قوية منطقة مكة المكرمة، أدت لجريان وتدفق السيول التي قطعت الطرق وأغرقت الشوارع والطرقات.اضافة اعلان



"الأرصاد" يُحذر أهالي جدة من أمطار غزيرة
وأصدر المركز الوطني للأرصاد مساء اليوم الجمعة، تحذيرًا مهمًا لسكان محافظة جدة بمنطقة مكة، من تساقط أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.


وعلى حسابه في منصة "إكس"، توقع المتحدث الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، حسين القحطاني، هطول "الأمطار المتوسطة والغزيرة" على محافظة جدة والمصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة، مستمرة معنا حتى يوم الاثنين، والحالة المؤثرة حالياً ستنتهي تدريجياً خلال الساعات المقبلة.


وأوضح أن صور الرادارات تبيّن خلال الساعات القادمة تأثر محافظة جدة خاصة الأجزاء الشرقية منها بالتيارات الهابطة نشطة السرعة المثيرة للغباروهطول أمطار، بسبب تواجد السحب الرعدية الممطرة على العاصمة المقدسة والمحافظات القريبة منها.

وناشد سكان جدة ومنطقة مكة المكرمة بضرورة أخذ الحيطة والحذر وإتباع تعليمات الجهات المعنية.

سيول هادرة تقطع طريق الحسينية جنوب مكة
كما هطلت اليوم، أمطار غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية على أنحاء متفرقة من أحياء مكة المكرمة ما أدى لتدفق سيول هادرة قطعت طريق الحسينية.

السيول تغرق المركبات في مشعر منى
وسط ذهول الزوار والأهالي، جرفت السيول الجارية المركبات بعدما أغرقت الشوارع والطرق في مشعر منى.


أمطار رعدية غزيرة مع جريان السيول
وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد بأن تكون السماء غائمة جزئياً إلى غائمة.

سماء غائمة وسحب ممطرة على الرياض والقصيم
وأوضح المركز أن هذه الحالة يتخللها سحب رعدية ممطرة، مسبوقة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي القصيم والرياض.

أمطار وسيول ورياح نشطة

في حين يستمر التوقع بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول، مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.


الدفاع المدني يدعو إلى أخذ الحيطة والحذر
فيما دعا الدفاع المدني إلى أخذ الحيطة والحذر من هطول أمطار رعدية مع رياح مغبرة على معظم مناطق المملكة، مشددًا على من ضرورة البقاء في أماكن آمنة أثناء هبوب الرياح وهطول الأمطار.

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