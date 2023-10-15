أخبار السعودية.. أوائل اختبارات القدرات وعقوبات محظورة على الطلاب وحطوات نقل الراتب

تقدم صحيفة تواصل الإليكترونية لقرائها الكرام، موجزًا بأهم الأخبار التي نشرتها، اليوم الأحد، حتى الساعة الخامسة مساءً، والتي جاء أبرزها كالتالي:
ننشر أسماء مكاتب التعليم الأوائل في اختبارات القدرات والتحصيلي
أعلنت هيئة تقويم التعليم والتدريب، نتائج مكاتب التعليم الحاصلة على المراكز العشرة الأولى في مؤشر ترتيب لاختبارات (القدرات والتحصيلي للقسمين العلمي والنظري- للبنين) للعام الدراسي 1444هـ على المستوى الوطني.
تتويج 21 فائزًا من 18دولة بجائزة المملكة للإدارة البيئية في العالم الإسلامي
تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، تستضيف المملكة المؤتمر التاسع لوزراء البيئة في العالم الإسلامي.
4 عقوبات محظورة على الطلاب في المدارس.. تعرف عليها
أكدت وزارة التعليم على عدم معاقبة طلاب وطالبات المدارس بأي من هذه الطرق الـ 4، وطالبت إدارة المدارس الالتزام بذلك.
ابتداءً من الغد.. أول انخفاض في درجات الحرارة هذا الموسم بالمملكة
أعلن المركز الوطني للأرصاد، أنه بمشيئة الله تعالى، ستشهد المملكة ابتداءً من صباح غدٍ الإثنين، أول انخفاض في درجات الحرارة خلال هذا الموسم.
6 خطوات لنقل الراتب من بنك لبنك وذلك عبر نظام فارس
أعلنت وزارة التعليم لمنسوبيها عن وجود 6 خطوات لنقل الراتب من بنك إلى بنك آخر عبر نظام "فارس".
هيئة سوق المال تعلن فتح باب التقدم لبرنامج تدريبي بمزايا تنافسية
أعلنت هيئة السوق المالية بدء التقديم (رجال / نساء) في برنامج (التدريب التعاوني 2024م) الترم الدراسي الثاني.
هيئة تطوير المدينة المنورة تطلق مسابقة لتصميم "مسار بدر التاريخي"
أعلنت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة عن مسابقة متخصّصة لتصميم وتطوير "مسار بدر التاريخي"، الذي يضم أكثر من 40 معلماً تاريخياً على امتداد 175 كلم.
كيف تعرف الحد المانع في حساب المواطن؟
كشف حساب المواطن عن آلية معرفة الحد المانع في برنامج الدعم.
التأمينات تكشف: الإعفاء من غرامات التأخير في تلك الحالة
كشفت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن كيفية تقدم أصحاب الأعمال بطلب الإعفاء من غرامات التأخير.