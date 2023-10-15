6 خطوات لنقل الراتب من بنك لبنك وذلك عبر نظام فارس

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أعلنت وزارة
التعليم لمنسوبيها عن وجود 6 خطوات لنقل الراتب من بنك إلى بنك آخر عبر نظام
"فارس".
جاء ذلك على صفحة الميدان التعليمي الرسمية في "إكس" وأشارت إلى خطوات نقل الراتب من بنك إلى بنك كالتالي:
1- الخدمة
الذاتية.
6 خطوات
لنقل الراتب من بنك لبنك
2- الرواتب.
3- تعديل حساب بنكي.
4- إضافة.
5- إكمال اللازم.
6- إرفاق إخلاء طرف من البنك السابق مع آيبان البنك الجديد أو خطاب من البنك الجديد.
كما أعلنت وزارة
التعليم أن تقديم إجازة الأبوة يتم خلال الأسبوع الأول من تاريخ الولادة.
موعد تقديم إجازة
الأبوة
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا، على معاملة الموظفين برتب عسكرية، بمعاملة الموظفين في أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بعدد من الإجازات، جاء من ضمنها إجازة الأبوة.