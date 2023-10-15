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صحيفة تواصل الالكترونية

6 خطوات لنقل الراتب من بنك لبنك وذلك عبر نظام فارس

وزارة التعليم السعودية
وزارة التعليم
أ أ
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أعلنت وزارة التعليم لمنسوبيها عن وجود 6 خطوات لنقل الراتب من بنك إلى بنك آخر عبر نظام "فارس".
جاء ذلك على صفحة الميدان التعليمي الرسمية في "إكس" وأشارت إلى خطوات نقل الراتب من بنك إلى بنك كالتالي:اضافة اعلان


6 خطوات لنقل الراتب من بنك لبنك

1- الخدمة الذاتية.
2- الرواتب.
3- تعديل حساب بنكي.
4- إضافة.
5- إكمال اللازم.
6- إرفاق إخلاء طرف من البنك السابق مع آيبان البنك الجديد أو خطاب من البنك الجديد.


موعد تقديم إجازة الأبوة

كما أعلنت وزارة التعليم أن تقديم إجازة الأبوة يتم خلال الأسبوع الأول من تاريخ الولادة.
وكان مجلس الوزراء قد أصدر قرارا، على معاملة الموظفين برتب عسكرية، بمعاملة الموظفين في أنظمة الخدمة المدنية فيما يتعلق بعدد من الإجازات، جاء من ضمنها إجازة الأبوة.


مدة إجازة الأبوة

ووفقاً لأنظمة الخدمة المدنية، تبلغ مدة إجازة الأبوة 3 أيام، حيث نصت المادة 153 من اللائحة التنفيذية للموارد البشرية على استحقاق الموظف إجازة لمدة ثلاثة أيام براتب كامل في حال ولادة مولود له خلال أسبوع من تاريخ الولادة.

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