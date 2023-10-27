لأول مرة.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار

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تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مستوى تريليون دولار (3.75 تريليون ريال) لأول مرة في تاريخه، ليقترب من تحقيق أهداف رؤية 2030 في مجالات متعددة.



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تقرير "بي دبليو سي" عن اقتصاد المملكة





تنويع الإيرادات المالية





الصادرات غير النفطية





تسكين الدفعة الأولى من السكان



وأوضح تقرير «بي دبليو سي»، في تقريرها عن النشرة الاقتصادية للمملكة، أن مشاركة النساء في القوى العاملة في عام 2020 تجاوزت المعدل المستهدف لعام 2030 البالغ 30%.وارتفعت هذه النسبة في الربع الأول من عام 2023 لتصل إلى 36%.وبين التقرير أن تنويع الإيرادات المالية والتوسع في مصادر الدخل غير النفطية كان من أهم الاتجاهات في السنوات القليلة الماضية.وزادت إيرادات المصادر غير النفطية من 163 مليار دولار (611.25 مليار ريال) إلى 411 مليار دولار (1.54 تريليون ريال) في عام 2022.ومن المستهدف أن تصل الصادرات غير النفطية إلى تريليون دولار (3.75 تريليون ريال) بحلول 2030.وارتفعت نسبة امتلاك المنازل من 47% إلى 67% في عام 2022، لتقترب من تحقيق النسبة المستهدفة في 2030 وهي 70%.وتوقع التقرير أن يبدأ تسكين الدفعة الأولى من السكان في مشروع «ذا لاين» بمنطقة نيوم بحلول عام 2030، ولكن النمو الحقيقي سيحدث في السنوات اللاحقة.ويهدف أن يصل عدد السكان في المشروع إلى 9 ملايين نسمة بحلول عام 2045.