السبت، 13 ربيع الثاني 1445 ، 28 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

لأول مرة.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار

اقتصاد
اقتصاد المملكة
أ أ
تجاوز الناتج المحلي الإجمالي للمملكة مستوى تريليون دولار (3.75 تريليون ريال) لأول مرة في تاريخه، ليقترب من تحقيق أهداف رؤية 2030 في مجالات متعددة.

اضافة اعلان
تقرير "بي دبليو سي" عن اقتصاد المملكة

وأوضح تقرير «بي دبليو سي»، في تقريرها عن النشرة الاقتصادية للمملكة، أن مشاركة النساء في القوى العاملة في عام 2020 تجاوزت المعدل المستهدف لعام 2030 البالغ 30%.
وارتفعت هذه النسبة في الربع الأول من عام 2023 لتصل إلى 36%.


تنويع الإيرادات المالية

وبين التقرير أن تنويع الإيرادات المالية والتوسع في مصادر الدخل غير النفطية كان من أهم الاتجاهات في السنوات القليلة الماضية.
وزادت إيرادات المصادر غير النفطية من 163 مليار دولار (611.25 مليار ريال) إلى 411 مليار دولار (1.54 تريليون ريال) في عام 2022.


الصادرات غير النفطية

ومن المستهدف أن تصل الصادرات غير النفطية إلى تريليون دولار (3.75 تريليون ريال) بحلول 2030.
وارتفعت نسبة امتلاك المنازل من 47% إلى 67% في عام 2022، لتقترب من تحقيق النسبة المستهدفة في 2030 وهي 70%.


تسكين الدفعة الأولى من السكان

وتوقع التقرير أن يبدأ تسكين الدفعة الأولى من السكان في مشروع «ذا لاين» بمنطقة نيوم بحلول عام 2030، ولكن النمو الحقيقي سيحدث في السنوات اللاحقة.
ويهدف أن يصل عدد السكان في المشروع إلى 9 ملايين نسمة بحلول عام 2045.

اقرأ أيضا

الشركات الاجنبية
7:10 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

الشرط الوحيد لمنح تراخيص العمل في المملكة للشركات الأجنبية

اسعار العملات1
6:09 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أسعار العملات اليوم الجمعة.. اليورو يُسجل 3.97 ريال

اسعار الذهب6
5:57 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الجمعة.. وعيار 24 يُسجل 239 ريالاً

IMG-20231026-WA0012
11:09 م الخميس، 26 أكتوبر 2023

بسبب عنصريتهما المقيتة .. هذه الدولة تتخذ موقفا صارما من "تيك توك" و"ميتا"

اقرأ أيضا

البنك المركزي يرخص لشركة جديدة لمزاولة نشاط وساطة إعادة التأمين إلكترونيًا

وزير المالية يوقع مذكرة تفاهم مع نظيره التركي لتطوير الشراكات الفاعلة

الصين ترصد مليار ريال لإنشاء أول مصنع للأقمار الصناعية في المملكة

الذكاء الاصطناعي.. تفاصيل جلسات اليوم الثالث لمنتدى "مبادرة مستقبل السلام"

أسعار العملات اليوم الخميس.. اليورو يُسجل 3.95 ريالًا

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

موديز 5:26 ص الخميس، 19 أكتوبر 2023

"موديز" تتوقع نمو اقتصاد المملكة بمعدل متوسط 3.2% في هذه السنوات

الاقتصاد السعودي 12:29 م الثلاثاء، 10 أكتوبر 2023

"صندوق النقد" يرفع تقديراته لنمو اقتصاد المملكة في 2024 إلى 4%

ريالات سعودية 6:52 ص الثلاثاء، 03 أكتوبر 2023

تماشيًا مع برامج الرؤية.. 23 % زيادة في الإنفاق بميزانية المملكة

وزارة المالية 1:36 ص الإثنين، 02 أكتوبر 2023

المالية تتوقع ارتفاع الاحتياطيات الحكومية بالمملكة بنسبة 24 % إلى 395 مليار ريال

اقرأ أيضا

اسعار الذهب2
9:58 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

أسعار الذهب اليوم الخميس.. عيار 24 يسجل 238 ريالاً

استقرار أسعار النفط
6:06 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

استقرار أسعار النفط مع استمرار الصراع في الشرق الأوسط

WhatsApp Image 2023-10-26 at 1.28.41 AM
1:31 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

وصلت لـ 10 %.. تغاوت في أسعار الدواجن بالمملكة

سوق الاسهم
8:22 م الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

الأسهم الخليجية تتعافى من خسائرها الأخيرة وتتجه لتحقيق أرباح

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

3145690281549474370
12:23 ص السبت، 28 أكتوبر 2023

عاجل.. 7 تدابير من "وقاية" لتجنب خطر الأمطار والعواصف الرعدية

أهم 10
11:34 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

أهم 10.. الناتج المحلي للمملكة يتجاوز تريليون دولار وإعادة فتح التقاعد المبكر للمعلمين

ف77 858
11:18 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تحرك عاجل لشرطة الرياض لضبط امرأة.. فعلت هذا الأمر

العالم في أسبوع - صغيرة
9:56 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

العالم في أسبوع.. إعفاءات ضريبية جديدة وموعد صرف زيادة الضمان الاجتماعي

الكعبة - أمطار
8:30 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

وسط دعوات المعتمرين.. أمطار الخير تهطل على المسجد الحرام (صور)

سفارة المملكة في أوغندا
8:16 م الجمعة، 27 أكتوبر 2023

تنبيه عاجل من سفارة المملكة في ميانمار لجميع المواطنين